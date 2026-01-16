Un album, un tour e due concerti in Italia, il fenomeno Bruno Mars è esploso

4 minuti per la lettura

Dopo il singolo “I just might”, l’annuncio di un album e di un tour con due concerti in Italia, il fenomeno Bruno Mars è esploso ancora una volta

Eclettico, imprevedibile, talentuoso, performer a tutto tondo, cantante, compositore, polistrumentista e produttore, vincitore di 16 Grammy Awards; tutto questo è Bruno Mars, la star mondiale che ha voluto stupire ancora una volta. Erano 10 anni circa che non pubblicava un album da solista ma Mars ha deciso di porre fine a questa attesa lo scorso 9 gennaio rilasciando un nuovo singolo, “I just might” che nel giro di pochi giorni è diventata una hit, come era prevedibile, in perfetto stile Bruno Mars. Ma non solo, ha annunciato anche l’uscita di un album, il quarto da solista, “The Romantic” (Atlantic), il 27 febbraio.

Quello che tutti i fan desideravano da anni si sta dunque avverando. E come da prassi, un nuovo progetto discografico apre la strada ad una nuova tournée. Ecco infatti l’annuncio: la tournée mondiale di Bruno Mars, “The Romantic tour”, prodotta da Live Nation, partirà il 10 aprile da Las Vegas, si concluderà a ottobre e passerà dall’Italia, il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

BIGLIETTI DEL TOUR VOLATILIZZATI

Le vendite dei biglietti sono state prese d’assalto per quello che si preannuncia essere uno degli spettacoli più attesi del 2026. Tanto che è stata aggiunta una seconda data il 15. Perciò a luglio avremo ben due concerti di Bruno Mars in Italia, da dove mancava dal 2017.

Nella giornata dedicata alla artist pre sale (riservata a chi si è registrato sul sito di Bruno Mars), il 14 gennaio e nella giornata riservata alla vendita generale, non si parlava d’altro. Tra video ironici e post tematici, i social avevano un unico argomento: Bruno Mars. Tutti, ma proprio tutti, hanno provato ad acquistare un biglietto per una delle due date milanesi. In tanti sono rimasti fuori, ma non si accenna ad una terza tappa italiana. Non sono mancate ovviamente le polemiche. In primis per gli intoppi durante l’acquisto ma soprattutto per la quantità di biglietti (e le cifre esorbitanti) che si trovano già su siti di rivendita.

PETER EUGENE HERNANDEZ DETTO BRUNO MARS

Peter Eugene Hernandez – è questo il vero nome di Bruno Mars – è uno degli artisti più apprezzati e di maggior successo del XXI secolo. Classe 1985, sin da bambino si è immerso nella musica, complice una intera famiglia di artisti. La notorietà arriva nel 2010 con l’album d’esordio “Doo-Wops & Hooligans” – che gli è valso sette candidature ai Grammy – dal quale sono stati estratti singoli di successo come “Just the way you are” e “The lazy song”, che lo hanno consacrato al pubblico internazionale.

Da lì in poi, una lunga serie di successi tra singoli, album in studio, e collaborazioni con artisti di fama mondiale. La musica di Mars spopola e lui regala al suo pubblico progetti sempre diversi che spaziano dal pop all’r&b, dal rock al reggae, dal soul al funk. E c’è anche chi lo paragona al nuovo Michael Jackson ma lui ha sempre risposto così: «Non sono il secondo Michael Jackson o il secondo Prince, loro sono i miei idoli, è vero, ma io non voglio essere la copia di nessuno, sono solo il primo Bruno Mars».

Il 2021 è invece l’anno della nascita dei Silk Sonic, il duo formato da Mars e dal rapper Anderson Paak. Insieme rilasciano l’album “An Evening with Silk Sonic” da cui è tratto il singolo “Leave the door open” che ha raggiunto in poco tempo i primi posti nelle classifiche mondiali.

IL FENOMENO BRUNO MARS

Quello di Bruno Mars è un fenomeno, a tratti e per certi versi, inspiegabile. I numeri della superstar mondiale, contrastano un po’ con quella che è la sua discografia. L’artista infatti ha collezionato negli anni innumerevoli riconoscimenti e certificazioni pur avendo all’attivo solo quattro album da solista e uno con i Silk Sonic. Ma soprattutto lo ha fatto lontano dalle logiche commerciali, senza campagne marketing che preannunciano progetti discografici mesi e mesi prima, senza piegarsi alle logiche delle etichette discografiche che, pur volendo, visti i risultati, non avrebbero nulla da imporre ad un artista come lui.

Adesso è il turno di “The romantic”, ma vista la premessa di “I just might” è praticamente certo che proseguirà sull’onda dei suoi successi precedenti, come la hit A.P.T. dello scorso anno con Rosè e il brano con Lady Gaga che ha registrato un milione di streaming, “Die with a smile”.