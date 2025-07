Diamante, tartaruga marina fa capolino sulla spiaggia, poi fugge in mare

1 minuto per la lettura

Sorpresa a Diamante quando all’improvviso è apparsa una grande tartaruga marina che dopo aver fatto qualche passo sulla spiaggia si è rituffata in mare sotto lo sguardo dei turisti

DIAMANTE (COSENZA) – È stato un momento magico quello vissuto ieri mattina sulla spiaggia di Diamante, dove una tartaruga marina è emersa dalle onde sorprendendo i bagnanti presenti. Il video dell’avvistamento, girato da una turista campana, è stato immediatamente condiviso sui social, raccogliendo centinaia di reazioni entusiaste.

Secondo le prime ricostruzioni, l’animale – una Caretta Caretta – si sarebbe avvicinato alla spiaggia forse per cercare un luogo adatto alla deposizione delle uova. Una scena che si sta verificando sempre più frequentemente lungo la costa tirrenica in queste settimane. Tuttavia, qualcosa ha interrotto l’intento della tartaruga, che ha fatto marcia indietro tornando in acqua. A spingerla via potrebbe essere stata la confusione tipica di una spiaggia affollata. Il messaggio, però, è chiaro: serve più rispetto per l’ambiente marino.

“Lungo le coste italiane – ricorda il WWF – si possono incontrare tre specie di tartarughe marine: Caretta Caretta, tartaruga verde e tartaruga liuto. Sono tutte in pericolo di estinzione e protette da normative internazionali”.

Il gruppo ambientalista lancia anche un appello importante:

“In caso di avvistamento, non avvicinarsi. Mantenere almeno 10 metri di distanza, evitare luci artificiali e flash, e segnalare subito alla Capitaneria di porto o a un centro specializzato”.

Questi animali straordinari hanno bisogno di tranquillità e protezione per poter continuare a nidificare sulle nostre coste. Ognuno di noi può fare la propria parte: bastano pochi accorgimenti per diventare sentinelle del mare.