Make-up delle feste: i consigli del truccatore delle dive Salvatore Garbato

Salvatore Garbato, il truccatore delle dive, svela il make-up delle feste adatto a ogni occasione: dalle serate in famiglia agli eventi glamour, passando per i brindisi e le nottate più lunghe.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Natale e Capodanno sono occasioni uniche per brillare, osare con il make-up e sfoggiare uno stile sofisticato che catturi la magica atmosfera delle festività. Salvatore Garbato, il make-up artist delle dive, ci svela i suoi segreti per un trucco impeccabile, adatto a ogni occasione: dalle serate in famiglia agli eventi glamour, passando per i brindisi e le nottate più lunghe.

CURA DELLA PELLE

Inizia tutto dalla base. La pelle, soprattutto in inverno, è esposta a fattori che ne compromettono l’idratazione, causando secchezza e opacità, come il freddo pungente e l’aria secca degli ambienti riscaldati. Per ottenere un trucco che rimanga intatto fino a notte fonda, Salvatore Garbato sottolinea l’importanza di preparare la pelle in modo adeguato. «L’idratazione è fondamentale. Una pelle disidratata, soprattutto quando ci troviamo in ambienti chiusi e riscaldati, rischia di apparire screpolata, e il make-up risulta poco uniforme», afferma Garbato. La soluzione? Un primer idratante che crei una base perfetta. In alternativa, per chi ha poco tempo, i sieri colorati sono una scelta ideale: uniformano la pelle in un solo gesto, offrendo una resa impeccabile senza troppi passaggi.

MASCHERE VISO

Le maschere viso nutrienti e idratanti sono un’altra risorsa preziosa, in grado di regalare luminosità e morbidezza in pochi minuti. ««Ogni tipo di pelle ha bisogno di attenzioni specifiche, soprattutto in inverno», afferma l’esperto. La preparazione della pelle è il segreto per un trucco che risplende.

MAKE-UP OCCHI: I CONSIGLI DI SALVATORE GARBATO

Il trucco occhi natalizio è scintillante. Garbato suggerisce di osare, ma con criterio: «Osate, ma con eleganza». Gli ombretti perlati sono tornati in voga, perfetti per dare luce allo sguardo con un effetto glow. Tuttavia, Garbato avverte: «Se gli occhi sono il focus del trucco, le labbra devono restare più sobrie». Il rosso, colore per eccellenza delle festività, è sempre un’opzione vincente, ma se gli occhi sono protagonisti, meglio optare per un look più delicato sulle labbra.

Per intensificare lo sguardo, via libera al kajal nero, che dona profondità e definizione, e al mascara volumizzante. Per un look più sofisticato, Garbato consiglia l’argento sugli occhi, soprattutto se accompagnato da un buon mascara, che allunga e separa le ciglia senza appesantirle. Un tocco di classe che non passerà inosservato. Per chi usa le ciglia finte, il truccatore consiglia di non esagerare: «Moderazione è la parola d’ordine. Le ciglia finte vanno applicate con criterio, per evitare un effetto eccessivo e artificiale».

MAKE-UP LABBRA: I CONSIGLI DI SALVATORE GARBATO

Per le labbra, il rossetto mat è la scelta ideale durante le festività. Garbato suggerisce il rossetto liquido a lunga tenuta: «Le festività sono piene di eventi che si prolungano fino a notte fonda. Un rossetto mat resiste a brindisi, cene e chiacchiere, senza necessità di ritocchi, a differenza dei lucidi». Per chi è sempre in movimento, Garbato consiglia di avere sempre una matita labbra nel beauty case per ritocchi veloci.

COME ESALTARE GLI ZIGOMI CON IL FARD IN CREMA

Un altro must della stagione sono i fard in crema: si fondono con la pelle, regalando un effetto naturale e luminoso sugli zigomi. Questi prodotti sono perfetti per chi desidera un look fresco e naturale, senza contrasti troppo evidenti.

MAKE-UP: BUONI PROPOSITI PER IL 2025

Infine, un consiglio che Salvatore Garbato considera imprescindibile: struccarsi ogni sera. «Prendersi cura della propria pelle è uno dei migliori propositi per il nuovo anno. Struccarsi con cura appena si rientra a casa è fondamentale per mantenere la pelle sana e fresca. Che sia per una serata in famiglia o un evento esclusivo, il segreto è sapersi preparare, osare con classe e prendersi cura della propria pelle. Così, non solo brillerai durante le feste, ma anche nel nuovo anno!», conclude il make-up artist. Con i giusti accorgimenti e un po’ di attenzione, ogni donna può sentirsi una vera diva durante le festività, risplendendo di eleganza e fascino.