L’amore per la musica e per la Calabria: al via il Totale Fest

2 minuti per la lettura

Tutto pronto per il Totale Fest; Tre giornate dedicate a incontri di formazione e live con un unico comune denominatore: l’amore per la musica e per la Calabria

Immaginate un festival itinerante che vi consenta di assistere ad incontri formativi sul mondo della musica indipendente e di prendere parte ad eventi di musica live. Tutto questo in Calabria. No, non è immaginazione, è realtà. E si chiama “Totale Fest” che quest’anno sarà accompagnato dal claim “Nella parte del mondo in cui sono nato”. L’intento è quello di dimostrare l’impegno e la volontà costante di Marley Session – associazione cosentina che ha ideato il festival – di operare nella propria terra.

Tre le giornate dedicate al Totale Fest: 9, 10 e 11 luglio. Il festival aprirà le sue porte con un incontro di formazione sul mondo del management, del booking e dell’ufficio stampa. A fare da cornice, il centro storico di San Lucido, nella provincia cosentina. Interverranno: Sara Di Iacovo (giornalista, speaker radiofonica e conduttrice di eventi), Angelo Ranieri (fondatore di Futura Dischi). E poi Mirko Perri (direttore artistico del Color Fest, di Gogobo e ideatore del format Karaoke Indie) e Francesco Morrone (Marley Booking). A chiudere la giornata, il live di Rossana De Pace al tramonto.

Del mondo della produzione audio si parlerà invece nella seconda giornata del Totale Fest, il 10 luglio, con un workshop. Protagonisti Matteo Costanzo (produttore, tra i tanti, di Ultimo) e Paolo Pasqua (L’ennesimo, Casa Marley). Il tutto negli studi della Birdland di Cosenza che a fine giornata ospiterà anche il live di Costanzo.

L’11 luglio invece lo scenario del festival si sposta a Montalto Uffugo (Cs) per la serata conclusiva all’insegna della musica live. Sul palco, artisti provenienti da tutta Italia: Matteo Alieno (Roma), Nico Arezzo (Bologna), Naive (Roma), Amore Audio (Torino). E ancora: Scarda (Cosenza), Gioia Lucia e con la partecipazione di diversi ospiti segreti che verranno svelati sui canali social di Marley Session. A chiudere la serata poi, il dj set di Fabio Nirta.

Tutti gli eventi del Totale Fest hanno un unico comune denominatore: la musica e l’amore per la Calabria. E come sempre, non mancherà lo spazio dedicato agli artisti emergenti, cuore pulsante dell’associazione Marley Session. A corredo del Totale Fest infatti, ha preso anche il via il contest del format “CIT – Concerti In Terrazza”. Attraverso una serie di serate organizzate in centro a Cosenza, verranno scelti due artisti che si esibiranno sul palco del Totale insieme ad alcuni tra i big della musica italiana.

