A Paola una pioggia di musica con il Trupija Summer Festival

Concerti e dj set sulle spiagge di Paola con la terza edizione del Trupija Summer Festival. Si parte il 10 agosto con il falò di San Lorenzo

È pronta ad abbattersi sulle spiagge di Paola una tempesta di musica, tra concerti e dj set, con gli eventi del “Trupija Summer Festival” che quest’anno giunge alla terza edizione.

Dopo gli appuntamenti del 24 luglio – con il live di Speedy – , del 30 luglio – con il concerto dei Le Canzoni Giuste – e del 5 agosto con il live dei Malvax, tutti sul Lungomare di Paola, si entra nel vivo della stagione con il consueto falò di San Lorenzo che quest’anno vede il claim “Brilli come le stelle”.

Domani sera (10 agosto 2025), in zona Pennelli (Le Vele) a Paola, una lunga notte a guardare le stelle cadenti con tanta buona musica. Tre i dj set sulla spiaggia pubblica, a ingresso libero. In consolle, il calabrese dj Huxley, il campano N-Tone e, main artist, Gerry Pulci da Radio 105. Quest’ultimo, di origini paolane ma milanese d’adozione, torna a casa per far ballare tutti nella notte delle stelle. Si alterneranno a partire dalle 22 e 30, e tra un brindisi e un altro (presenti stand food and beverage) si attenderà fino a tarda note per la spaghettata. Ma una vera notte di San Lorenzo che si rispetti non finisce col buio. All’alba infatti, previsto il live acustico di Ben 2103, per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo giorno in compagnia.

Trupija Summer Festival proseguirà poi con un altro grande evento. Sempre in spiaggia, in località Pennelli e sempre ad ingresso libero, l’atteso live di Sarafine, cantautrice calabrese e vincitrice di X Factor 2023. Sul main stage si esibirà in un concerto attraverso la sua musica contaminata dall’elettronica. Sul secondo palco, in apertura a Sarafine, il live di Bassoprofilo. Successivamente, il dj set di dj Riomma e di dj Rice tutta la notte, accompagnati sempre da food and beverage.

A chiusura del festival, la festa a tema più fuori tema della costa tirrenica: il Natale estivo. Stavolta ci si sposta sul Lungomare di Paola, il 21 agosto, con alberi di Natale, lucine, allestimento e gadget a tema e un dj set a presepe. L’ingresso è come sempre gratuito. Ad aprire la serata il live dei Panic at the Catasto. Poi si continuerà con i dj set di dj Rioma, Grillex e Huxley.

Tutti gli eventi sono organizzati dall’associazione Trupija (e patrocinati dal Comune di Paola e con il piccolo sostegno di alcuni sponsor). Trupija è un collettivo di ragazzi paolani che, senza scopo di lucro, mira a creare spazi e momenti di condivisione, nella propria città. Tutto sempre attraverso la musica.