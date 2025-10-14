I Negrita in tour nei teatri passano anche dalla Calabria

2 minuti per la lettura

Dopo una tournée di successo i Negrita tornano live nei teatri e passano anche da Rende (Cosenza) per la loro unica data in Calabria nell’ambito del Be Alternative Festival

Dopo il successo di pubblico e critica per la loro tournée nei club e nei festival estivi, i Negrita tornano dal vico sul palco con un tour che toccherà i principali teatri italiani. E il prossimo 15 novembre calcheranno anche le tavole del Teatro Auditorium Unical a Rende (Cosenza) nell’ambito del Be Alternative Festival.

Un ritorno attesissimo quello della band che ha fatto già registrare sold out nelle date di Isernia, Potenza e Rende e che arriva anche dopo l’uscita dell’album “Canzoni per anni spietati” lo scorso marzo. Il “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, prodotto e organizzato da MC2Live, partirà il prossimo 7 novembre da Isernia (data zero) e vedrà i Negrita in formazione completa in elettrico. Dopo la tournée primaverile nei club e i live nelle venue estive in acustico, tornano nei teatri con un set e una scaletta nuovi di zecca. Sul palco insieme ai Negrita (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

DA “NEGRITA” A “CANZONI PER ANNI SPIETATI”, ECCO IL TOUR NEI TEATRI CHE PASSA ANCHE DALLA CALABRIA

Anche durante la tappa calabrese, unica nella regione, la band avrà l’occasione per far ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “Canzoni per anni spietati”, concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Ma sarà anche l’occasione per ascoltare le canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali. Parliamo di brani come “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Magnolia”, “In ogni atomo”.

Sono passati più di 30 anni dal loro album di debutto (1994) “Negrita”. Da lì, 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventati colonne portanti nella storia della musica italiana. Lo stesso destino che attende i brani del nuovo album come “Non Esistono Innocenti Amico Mio” e “Noi siamo gli altri”. Il primo è un brano che riflette l’impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, il secondo, un punto fermo su chi sono e cosa vogliono dire i Negrita, un manifesto che rappresenta il cuore del concept album, un’ode alla resistenza e alla ricerca dell’autenticità.