VIDEO – Il piccolo Walter Zecca si racconta dopo The Voice kids

SI CHIAMA Walter Zecca, ha 8 anni, e ha conquistato l’Italia con la sua simpatia. Ha partecipato all’ultima edizione di The voice Kids, su Rai Uno, ma purtroppo non è riuscito a conquistare i giudici (GUARDA QUI LA SUA ESIBIZIONE). Subito dopo, però, Antonella Clerici lo ha “proclamato” in diretta tv suo assistente per la presentazione della serata finale. Negli anni scorsi Walter, che vive a Firenze ed è figlio di due genitori cosentini, ha partecipato anche allo Zecchino d’oro con la canzone “Bartolo il barattolo” (LEGGI LA NOTIZIA).

Walter Zecca è passato a trovarci negli studi del media center del Quotidiano del Sud e ne abbiamo approfittato per conoscerlo più da vicino