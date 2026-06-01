Peppe Voltarelli sposo con Anna a Firenze

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Peppe Voltarelli, ha sposato Anna Corcione a Firenze. Una cerimonia discreta, lontana dai riflettori. Il cantautore calabrese sceglie il silenzio, e stavolta fa notizia proprio per questo. Tra ospiti, Dario Brunori e Piero Pelù

Firenze non sbaglia mai come scenario. E Peppe Voltarelli, cantautore calabrese, di Mirto-Crosia, con un piede nel folk e l’altro nella canzone d’autore più intransigente, lo sa bene. Domenica ha sposato la sua compagna da tempo, l’artista Anna Corcione. Cerimonia raccolta, pochi intimi, niente passerella.

Chi conosce Voltarelli sa che non è il tipo da comunicati stampa. La notizia è circolata in modo discreto, come discreto è lui quando vuole esserlo. Ovvero quasi mai, perché sul palco è tutt’altro. Ma questa volta ha tenuto. Infatti in tanti lo abbiamo visto dai social, di Pippo Pollina, autore dello scatto che pubblichiamo.

PEPPE VOLTARELLI E IL MATRIMONIO A FIRENZE

«Il mio amico Peppe Voltarelli si è sposato con Anna. Festa con tanti altri musicisti. Fra gli altri Paolo Capodacqua, Brunori Sas, Piero Pelu’ dei Litfiba e Andrea Satta dei Tete de Bois. Auguri Anna e Peppe per una bella e lunga vita insieme». Ha scritto Pollina.

Anna Corcione è una presenza importante nella sua vita da tempo. Firenze, città in cui entrambi gravitano, ha fatto il resto. Non c’è stato un gran clamore, e forse è proprio per questo che vale la pena parlarne: in un’epoca in cui ogni cosa diventa contenuto, scegliere di sposarsi senza dare spettacolo è già una dichiarazione.

Alla Calabria va comunque un pezzo di questo matrimonio. Voltarelli porta sempre il Sud con sé, anche quando è in riva all’Arno. È nel suono, nelle parole, nel modo in cui racconta. Auguri, dunque. Con il rispetto che si deve a chi fa le cose per bene e in silenzio. Auguri da tutta la famiglia de Il Quotidiano del Sud