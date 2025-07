Cosenza, Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Eye on Fashion 2025

5 minuti per la lettura

Quinta tappa di Miss Italia Calabria. Miss Eye on Fashion 2025 è Rebecca Maria Ferraro. Dopo Carolei, il tour riparte il 12 luglio da Marano Principato.

CAROLEI (COSENZA) – Una serata magica, un palcoscenico naturale illuminato da luci calde e da un entusiasmo contagioso: così Carolei ha accolto la quinta selezione di Miss Italia Calabria 2025, un evento che si è rivelato molto più di un semplice concorso di bellezza. Tra battiti di emozione e passi eleganti, la Calabria si è raccontata in un dialogo autentico tra cultura, moda e ambizioni, dimostrando ancora una volta che questa terra sa stupire e reinventarsi. La piazza di Carolei si è trasformata in un teatro di sogni concreti, dove giovani donne hanno mostrato carisma, autenticità e determinazione nel plasmare il volto del futuro della loro terra.

Sulla scenografica scalinata che ha fatto da cornice al palcoscenico, a conquistare la fascia di Miss Eye on Fashion 2025 è stata Rebecca Maria Ferraro di Cosenza, aggiudicandosi il pass per le finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Rossella Guarna di Santa Caterina dello Ionio. Terza classificata: Rita Cannavino di Vibo Valentia, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Elene Barreca di Reggio Calabria. Quinta classificata Arianna Rattà di Montepaone. Sesta classificata Francesca Desiree Romano di Mirto Crosia.

Miss Italia Calabria 2025

Dietro le quinte di questa manifestazione si cela un esercito silenzioso di professionisti e creativi, che ogni giorno lavorano con dedizione per trasformare un semplice evento in un sogno condiviso. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, non sono semplici organizzatori, ma registi appassionati di un racconto che va oltre l’apparenza. Con loro, Miss Italia Calabria diventa un viaggio emozionale, un intreccio di sogni, radici e futuro.

«A Carolei abbiamo sentito il caloroso abbraccio di una comunità che ha fatto da cornice perfetta a una serata magica. Ringraziamo la nostra madrina d’eccezione, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, per aver impreziosito questo appuntamento del nostro incredibile tour che attraverserà tutta la Calabria- dichiarano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio- Un grazie speciale va ai partner storici, come Carlomagno Auto e D&M – Design & Multimedia, fondamentali per sostenere il viaggio della bellezza nella nostra meravigliosa Regione.

Un riconoscimento anche a Massimo Giangreco, titolare del salone “Eye on Fashion”, con cui la collaborazione ha reso possibile l’organizzazione impeccabile dell’evento. E a Jonica Radio, che al canale 82 di Jonica Radio TV garantirà una visibilità ancora più ampia, portando l’emozione del concorso nelle case di tutti. Il vero cuore pulsante restano però le ragazze, giovani donne coraggiose che hanno accettato la sfida, sostenute dalle loro famiglie. A tutte le calabresi diciamo: questo palco è vostro. Non lasciatevelo sfuggire, iscrivetevi sul sito ufficiale e unitevi a noi in questa avventura».

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Eye on Fashion 2025

Sotto la direzione attenta di Linda Suriano e la raffinata co-conduzione di Andrea De Iacovo, la serata ha celebrato la bellezza nelle sue mille sfaccettature, mettendo in luce quella più autentica, nata dall’anima e dalla forza interiore. Le coreografie di Lia Molinaro hanno infuso energia e ritmo, trasformando ogni passo in una danza di emozioni. Le note vibranti dei Freschi di Zona, autori della sigla ufficiale, hanno scandito un ritmo coinvolgente, a sottolineare che ogni sogno merita la propria colonna sonora.

La sfilata in total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha evocato gli anni d’oro dello spettacolo italiano, un ponte luminoso tra passato e presente, memoria e futuro.

«Ho voluto portare la bellezza calabrese nel mio paese – ha dichiarato con orgoglio Massimo Giangreco -. Collaboro da anni con Miss Italia Calabria e questa serata a Carolei è la realizzazione di un sogno. Ringrazio Linda e Carmelo per il loro impegno e la madrina di questa serata, Ofelia Passaponti».

La giuria

A selezionare la vincitrice della quinta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Massimo Giangreco (titolare “Eye on fashion”), Giuseppe Pirillo (Framesi), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Francesco Tucci (racconta la Calabria sui social media), Tania Presta (Tati Tatoo), Marilù Perri (consigliera comunale Carolei), Walter Pulice (salumificio Pulice), Giovanni Jiang (Sushi Panda), Vincenzo Serra (QualItaly).

La neo Miss Eye on Fashion 2025, Rebecca Maria Ferraro, ha commentato commossa la sua vittoria: «Non mi aspettavo di vincere. Partecipare a Miss Italia per me è molto importante perché voglio dare voce a tutte quelle ragazze che si sentono fragili, timide, insicure. Questa è la dimostrazione che possiamo farcela credendo in noi stesse! Spero di proseguire in questo percorso».

Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, ha affermato con entusiasmo: «Finalmente sono arrivata in Calabria per la mia primissima selezione in questa bellissima Regione. Sono felice di aver rivisto la mia famiglia di Miss Italia Calabria. Grazie a Linda e Carmelo e alla Carli Fashion Agency le ragazze arrivano preparate al nazionale. Sono onorata di aver potuto calcare questo palco».

Prossima tappa il 12 luglio a Marano Principato

Dopo la tappa di Carolei, il tour di Miss Italia Calabria riparte il 12 luglio da Marano Principato, più vivo ed emozionante che mai. Questa kermesse è un autentico viaggio nel cuore di una terra che pulsa di talento e speranze. Miss Italia Calabria 2025 continua a tessere storie di sogni e progetti, accendendo la luce su una Calabria che non smette mai di brillare e di sorprendere il suo pubblico, pronta a scrivere nuovi capitoli di opportunità e futuro.