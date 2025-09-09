Cerisano, 31esima edizione Festival delle Serre: stimate 20mila presenze

2 minuti per la lettura

Cerisano si accende di bellezza: musica, teatro, cinema ed emozioni tra vicoli e piazze, il Festival delle Serre conquista 20mila spettatori.

CERISANO (COSENZA) – Vicoli che respirano musica. Piazze che raccontano storie. Cinque giorni di emozioni che hanno fatto vibrare ventimila cuori. Per la 31esima edizione, il Festival delle Serre ha trasformato Cerisano in un luogo sospeso tra realtà e meraviglia. Un intreccio di note, parole e immagini che ha coinvolto ogni angolo del borgo. Cinquantasette spettacoli, cento artisti, settanta tecnici hanno tessuto insieme musica, teatro, cinema e comunità, dando vita a un’esperienza che va oltre la semplice manifestazione, diventando un vero racconto collettivo.

Cerisano, 31esima edizione Festival delle Serre: jazz e teatro

Il jazz ha toccato le corde più profonde dell’anima con Simona Molinari, Mario Rosini, John Patitucci, il trio Servillo-Girotto-Mangalavite e Walter Ricci. Il teatro ha alternato risate e riflessioni grazie a Dario Bandiera, Maurizio Casagrande, Andrea Rivera, Paola Turci con Gino Castaldo e Paolo Conticini, trasformando ogni spettacolo in un dialogo intenso tra artisti e pubblico.

Cinema e laboratori creativi

Le famiglie e i bambini hanno animato le serate con cinema all’aperto e laboratori creativi, mentre i dj set di Spiral Sound e i concerti dell’Agorà Live hanno fatto vibrare il borgo fino a notte fonda, trasformando ogni vicolo in un cuore pulsante di energia.

Tradizione, bellezza e comunità

Cerisano ha confermato la sua forza: trasformare l’arte in esperienza condivisa, tra sapori autentici, bellezza dei luoghi e gioia di stare insieme. Il Festival ha conquistato anche il web: centinaia di migliaia di visualizzazioni e interazioni hanno portato la magia oltre i confini del borgo.

Trentuno anni di vocazione culturale

La 31esima edizione lascia un segno profondo. Un borgo che custodisce e rinnova la propria vocazione culturale, capace di muoversi tra memoria e futuro e di reinventarsi ogni estate come luogo di incontro, bellezza e meraviglia condivisa. Il Festival è finanziato dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020, azione 6.8.3 “Eventi di promozione culturale 2024”. La manifestazione si inserisce nell’intervento di rigenerazione Cerisano Factory – Borgo Swing, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – Next Generation EU.