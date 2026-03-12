3 minuti per la lettura

L’Arte in Corso APS festeggia 10 anni: al Garden di Rende una serata all’insegna del teatro e della solidarietà con il “Biglietto sospeso”.

RENDE (COSENZA) – Dieci anni di colori, di mani che si incontrano, di storie che trovano voce attraverso l’arte. Dieci anni in cui creatività e impegno sociale sono diventati strumenti di crescita, ascolto e speranza. È con questo spirito che L’Arte in Corso APS celebra il suo decennale con una serata speciale, martedì 12 marzo alle ore 20.30 al Teatro Garden di Rende, dove teatro e solidarietà si intrecceranno in un unico grande abbraccio collettivo.

Sul palco la compagnia teatrale “I Monachellari” porterà in scena la commedia brillante “Ti amo tanto… da morire”, scritta da Rosanna Brecchi e diretta insieme a Paolo Barone. Una storia ironica e surreale ambientata durante la veglia del povero Armande, tra equivoci, personaggi improbabili e situazioni paradossali che promettono risate e colpi di scena. Dietro la leggerezza della comicità si nasconde il cuore più profondo dell’iniziativa: la volontà di trasformare il teatro in uno spazio realmente aperto alla comunità. Il simbolo più incisivo della serata sarà il “Biglietto sospeso”, un gesto semplice ma significativo: chi può acquistare un biglietto in più lo lascia a disposizione di chi non può permetterselo. Il teatro, per una sera, diventerà un luogo in cui ogni risata avrà il sapore della condivisione.

L’Arte in Corso APS festeggia 10 anni: al Garden di Rende una serata di teatro e solidarietà

«Festeggiamo dieci anni di passi compiuti insieme – racconta la presidente Debora Falcone-. Il nostro traguardo più grande non è solo quello che abbiamo realizzato, ma le persone che abbiamo incontrato lungo il cammino. Il ‘Biglietto sospeso’ rappresenta esattamente questo: la possibilità di esserci, tutti, senza barriere. Vogliamo che questa serata sia una vera festa inclusiva, dove nessuno resti fuori».

In questi anni, L’Arte in Corso APS ha costruito un percorso fatto di impegno quotidiano e relazioni profonde. Attraverso laboratori di arteterapia, progetti educativi e iniziative solidali, l’associazione ha coinvolto bambini, giovani e adulti, offrendo opportunità di crescita e ascolto a chi vive situazioni di fragilità. Dalla lotta alla povertà educativa al sostegno per minori, migranti e persone in difficoltà, l’arte è diventata un linguaggio universale capace di creare legami e rafforzare il senso di comunità.

La serata del Teatro Garden sarà anche il risultato di un’ampia rete di collaborazione. Associazioni, organizzazioni e realtà del territorio hanno scelto di sostenere l’iniziativa, dimostrando come la solidarietà possa diventare una forza collettiva e generare cambiamento. Accanto a loro, numerose attività commerciali locali hanno contribuito con entusiasmo, trasformando l’evento in un autentico progetto di condiviso.

Il ricavato dello spettacolo

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto ai progetti sociali dell’associazione, tra cui “Le Uova di Pasqua Solidali”, “Solidarte”, “Mani Creative”, “Oltre Confine” e “Zaino Sospeso”, iniziative che negli anni hanno offerto sostegno a tante famiglie e nuove opportunità a chi spesso resta ai margini. Al Teatro Garden, dunque, non si celebrerà soltanto un anniversario. Si celebrerà un’idea di comunità, in cui l’arte diventa ponte tra le persone, strumento di cura e occasione di rinascita. Dieci anni dopo, il messaggio resta lo stesso: quando l’arte incontra la solidarietà, nessuno resta davvero solo.