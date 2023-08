S. Lorenzo Bellizzi abbraccia Re Pipuzzu con l'orchestra

2 minuti per la lettura

SAN LORENZO BELLIZZI (COSENZA) – Lo spettacolo “Re Pipuzzu fattu a manu” feat. Orchestra, frutto dell’amplesso tra Fiaba e Musica, giunge a San Lorenzo Bellizzi, dove andrà in scena giovedì 3 agosto, alle ore 21.00, in piazza Largo dietro la Chiesa. La co-produzione di Scena Verticale e Piano B – riconosciuta dalla Regione Calabria a valere sul PAC Calabria 2014-2020 Azione 6.8.3. Eventi culturali 2021 – è un vero proprio racconto nel racconto che porta in scena una narrazione onirica attraverso la quale Dario De Luca (regista, autore, attore) e Gianfranco De Franco (polistrumentista, musicologo e musicoterapeuta) narrano la memoria storica del patrimonio culturale calabrese, al fine di provare a leggere meglio la propria terra partendo dai racconti popolari.

Alla narrazione, all’immaginazione, al lungo viaggio verso la ricerca dei più reconditi desideri si fonde la scoperta della forza interiore di una terra, partendo dalla convinzione che il binomio musica e fiaba costruisce la strada verso la conoscenza. Nasce così una favola sinfonica per voce narrante, elettronica e orchestra – un melologo appunto – capace di coniugare la tradizione orale a quella sinfonica contemporanea italiana.

Scena Verticale e Piano B attuano quindi una connessione simbiotica con il territorio, spingendo gli spettatori ad oltrepassare i confini dell’immaginazione, a rievocare il loro passato in una scoperta corale della propria identità. Il progetto su re Pipuzzu, che fa tappa a San Lorenzo, è sviluppato da Dario De Luca, autore della riscrittura e dell’adattamento della fiaba di Re Pepe, nonché regista e attore della piéce, alla quale presterà corpo e voce per questo racconto in lingua calabra; Gianfranco De Franco, compositore delle musiche originali e live set di tutta la parte elettronica della sinfonia; Giuseppe Oliveto, arrangiatore, orchestratore e direttore dell’orchestra. L’Orchestra è composta da Fausto Castiglione, Antonio Vergine, Carlo Cimino, Checco Pallone.

Lo spettacolo fa parte del cartellone di eventi legati al progetto “La Via del Pollino Orientale – San Lorenzo Bellizzi Borgo Ospitale” – finanziato a valere sul Fondo di sviluppo e coesione per la Valorizzazione dei Borghi della Regione Calabria – che si concentra ancora una volta su quelle buone prassi che rendono accogliente un territorio, prima delle quali è raccontare e proporre, in molteplici forme, la storia dei luoghi che si propongono di ospitare cittadini temporanei provenienti da ogni dove.