Sollevamento pesi under 17, tre medaglie per la Kodokan

1 minuto per la lettura

COSENZA – Due ori, un bronzo e il secondo posto complessivo nella categoria squadre femminili: è il bottino dell’ASD Kodokan Sport ai Campionati italiani Under 17 sollevamento pesi, al PalaFerraro di Cosenza. A vincere il titolo italiano le sorelle cosentine Martina Rita Mangiarano (58 Kg) e Marica Rita Mangiarano (63 kg), allenate da Patrizia Parise. È stata un grande emozione – afferma Martina Rita Mangiarano – vincere nella mia città. Ho sentito il calore dei tifosi che mi hanno dato la forza di conquistare l’oro.

A rivolgere una dedica speciale per la sua vittoria è la sorella Marica Rita Mangiarano. “Nello slancio decisivo stavo per cedere, ma in quel momento ho dato il massimo per mia nonna che è in cielo e non volevo deluderla”.

Grande soddisfazione, inoltre, per Gaetano La Macchia, che ha conquistato un meritato bronzo nella categoria 98+Kg. “Una gara bellissima che mi ha regalato una grossa emozione e, soprattutto quella grinta giusta per ottenere il podio, nonostante la mia non perfetta forma fisica per alcuni acciacchi”.

Soddisfatta l’istruttrice Kodokan Patrizia Parise e mamma delle due campionesse italiane di sollevamento pesi. “Siamo felicissimi di aver ospitato questi campionati. Dopo il successo di 2023 la federazione ha voluto che si ripetesse l’evento qui a Cosenza. Per noi è stato un onore veder gareggiare gli atleti italiani più forti della categoria. Non bisogna dimenticare che hanno gareggiato i sei atleti più forti, nelle rispettive categorie in Italia. I nostri atleti sono stati davvero bravi. Aver conquistato due ori, un bronzo e un quarto posto ci riempie d’orgoglio”.