Gabriella Durante, la giocatrice di hockey di origini calabresi con l’Italia a Milano Cortina 2026

La giocatrice di hockey Gabriella Durante che ha partecipato alle Olimpiadi è di origini calabresi, i nonni sono di San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE – Anche una sangiovannese alle Olimpiadi: Gabriella Frances Durante, portiere della nazionale italiana di hockey. L’atleta è nata a Calgary ma i nonni sono di San Giovanni in Fiore. Dotata della doppia cittadinanza, nel 2024/2025 si trasferisce in Italia, accasandosi nella squadra di hockey del Real Torino e poi delle Eagles Bolzano, prima di un nuovo ritorno nel club piemontese.

Le sue prestazioni convincono tra tutti pure coach Eric Bouchard, che non ha dubbi nell’inserirla all’interno della rosa azzurra per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La 25enne è il volto dell’Italia femminile di hockey su ghiaccio ai Giochi invernali. Il sogno olimpico che si è fermato ai quarti di finale dove la squadra dell’italiana femminile di hockey è stata battute dalla squadra favorita dei Stati Uniti.

I COMPLIMENTI A GABRIELLA DURANTE DALL’AMMINISTRAZIONE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

«Gabriella Durante è un’atleta di origini sangiovannesi che ha vissuto un sogno bellissimo da portiera della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, impegnata nel percorso che porta ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026» dicono dall’amministrazione di San Giovanni in Fiore.

«A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, – sono le parole di Marco Ambrogio – esprimo orgoglio sincero e grande compiacimento per il percorso di Gabriella, che ha l’ambizione di volare, come una mia cugina Laura Fortino, sua compagna nella Nazionale».

«La storia di Gabriella è legata alla nostra Sila e dimostra che si può arrivare lontano con il lavoro e la passione. Facciamo il tifo per lei per per il suo percorso sportivo, che dà un messaggio di fiducia per tutta la nostra comunità. San Giovanni in Fiore ha tante ricchezze e tanti talenti, tra cui Gabriella» conclude l’assessore.