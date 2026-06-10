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La Smile Cosenza Pallanuoto rinuncia alla Serie A1 e alla Coppa LEN per l’indisponibilità della piscina olimpionica cittadina.

La Smile Cosenza Pallanuoto non si iscriverà al prossimo campionato di serie A1 femminile. La notizia è stata comunicata stamattina nel corso di una conferenza stampa indetta dalla dirigenza del sodalizio rossoblù. La decisione è dovuta alla indisponibilità delle strutture per le esigenze agonistiche degli atleti ed in particolare della piscina olimpionica scoperta. Al momento risultano ancora irrisolte le modalità di utilizzo tra la società, il gestore degli impianti ed il Comune di Cosenza, proprietario degli stessi. L’impossibilità di programmare le sessioni di allenamento e la mancanza di strutture adeguate hanno portato alla drastica conseguenza, proprio ora che la società cosentina si stava muovendo sul mercato per rafforzare l’organico e cercare di migliorare i lusinghieri risultati riportati nella scorsa stagione.

SMILE COSENZA PALLANUOTO ESCLUSA DALLA COPPA LEN

La rinuncia al campionato comporterà anche l’esclusione dalla Coppa LEN, seconda manifestazione europea per ordine di importanza alla quale la Smile aveva diritto di partecipare in virtù del quinto posto conseguito nel campionato di serie A1 appena trascorso. Pochi giorni fa alcune criticità in merito alla temperatura dell’acqua della piscina olimpionica scoperta avevano portato alla cancellazione della XXIII edizione del Meeting di nuoto “Città di Cosenza”.