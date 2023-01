Calcio, a Cosenza curve a un euro contro il Parma

1 minuto per la lettura

COSENZA – I biglietti di Curva al costo simbolico di un euro. È questa l’iniziativa che il Cosenza lancia in occasione della gara di sabato con il Parma (sabato 28 gennaio 2023 – ore 14:00).

“È un momento delicato del campionato e la squadra rossoblù – sottolinea il club sul proprio sito internet – ha bisogno del sostegno del pubblico per superare gli ostacoli e rilanciarsi in classifica. Da domani mattina alle ore 10:00, orario di apertura della prevendita, sarà possibile acquistare i tagliandi per la Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena al costo simbolico di un euro, presso i punti vendita interni (Store e Botteghini), esterni (con diritto di prevendita) e online”.