Serie B, il Cosenza batte il Parma ma resta ultimo in classifica

Il Cosenza batte il Parma e conquista tre punti d’oro in chiave salvezza anche se resta ultima nel campionato di Serie B

COSENZA – Il Cosenza ritrova la vittoria e, pur restando ultimo in classifica del campionato di Serie B, battendo il Parma aggancia in coda il Venezia a meno 34 punti dalla zona salvezza.

La formazione di William Viali supera di misura la squadra crociata. Decide la partita il gol realizzato da Aldo Florenzi nei primi minuti di gioco. Una vittoria, questa contro il Parma, importante per il Cosenza che in questo modo muove la classifica di Serie B agganciando il Venezia ma soprattutto dà un segnale positivo in vista della corsa alla salvezza.

Il centrocampista sardo dei calabresi, sul passaggio all’indietro di Marras, ha saltato il suo uomo e ha chiuso in diagonale alle spalle di Chichizola. Cosenza in vantaggio al 4° minuto e risultato che resterà bloccato fino alla fine. Dall’altro lato l’estremo difensore calabrese Micai si è opposto a Inglese (16′) e, soprattutto a Vazquez (46′) salvando il risultato.

Nel secondo tempo si segnalano una traversa per parte colpita prima da Nasti (20′) per il Cosenza e poi da Bernabé (37′) per il Parma. Cosenza costretto poi in dieci uomini dal 25′ della ripresa (a causa dell’espulsione per doppia ammonizione nello spazio di un minuto per Cortinovis) ma che ha, comunque, sofferto poco contro un Parma con poche idee che si è fatto vedere con un tiro ribattuto da Vaisanen e a tempo scaduto con un colpo di testa respinto da Micai.