Cosenza-Zarate è già finita. Ma Guarascio propone il rinnovo

1 minuto per la lettura

COSENZA – E’ durata appena tre partite l’avventura di Mauro Zarate col Cosenza, ma secondo quanto fa sapere la società rossoblù questo potrebbe essere solo un arrivederci. L’attaccante argentino, arrivato nello scorso mercato di gennaio per rilanciare la squadra rossoblù, ancora all’ultimo posto in classifica, si è seriamente infortunato sabato, durante la sfida col Sud Tirol allo stadio “San Vito marulla” e terminata zero a zero.

Il comunicato parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore. E mentre si sta valutando l’opportunità di intervenire chirurgicamente, di certo c’è che la stagione di Maurito a Cosenza è già finita. Un legame breve ma intenso spalmato lungo tre partite (Ternana, Bari e, appunto, Sud Tirol), e durato appena 144 minuti.

“Mauro da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza” scrive la società in un comunicato in cui rende inoltre noto che all’argentino sarà proposto di rinnovare il contratto in essere “come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro”.

La società, a quanto pare, però, ha iniziato a guardarsi intorno per cercare un sostituto in grado di sostituire Zarate nel gruppo di uomini a disposizione di mister Vitali.