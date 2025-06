«Rino è autentico», gli auguri del sindaco Flavio Stasi a Gattuso

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, orgoglioso e felice, a nome di tutta la città, per la decisione della Figc di chiamare Rino Gattuso ad allenare la Nazionale italiana. Il presidente Occhiuto: «Ringhio cuore calabrese e orgoglio della Regione»

«Viviamo un tempo di ambiguità, di business a tutti i costi, di individualità nello sport e nella vita sociale che ha portato, sempre più spesso, a mettere in discussione persino la sacralità della chiamata azzurra per calciatori ed allenatori». Queste le prime parole del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, nell’apprendere l’ufficialità della notizia di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale italiana.

RINO GATTUSO È L’EMBLEMA DELL’ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA

«Rino rappresenta, secondo me non a caso, una scelta che rompe nettamente questa logica perversa. Nella sua carriera di calciatore ed allenatore è stato l’emblema dell’attaccamento alla maglia come valore sportivo ma anche tecnico, e questo è valso anche per la maglia azzurra».

«Rino è autentico, in campo e fuori, ed ha dimostrato una cosa che spesso passa in secondo piano rispetto alla sua autenticità: le squadre che allena giocano bene – continua il sindaco Stasi – Siamo orgogliosi dello sportivo, dell’allenatore e dell’uomo. Ti hanno dato un compito tosto Rinú, ma i tifosi di tutta Italia sanno che se c’è uno che può portarlo a termine, sei tu».

«La città ti sosterrà in ogni scelta. In bocca al lupo campione».

RINO GATTUSO, CUORE CALABRESE

«Congratulazioni a Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Un grande giocatore e allenatore, un campione nello sport e nella vita, un uomo di cuore e carattere con una grinta unica e contagiosa. Un calabrese vero che inorgoglisce tutta la nostra Regione. La persona giusta per risollevare gli azzurri e per tentare di conquistare la qualificazione al prossimo mondiale di calcio. W l’Italia, W Ringhio». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.