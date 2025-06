Calcio, quale futuro per il Cosenza?

3 minuti per la lettura

COSENZA – Mentre tutto tace e dalle stanze della società non esce una sola parola, la città si interroga su quale sarà il futuro del Cosenza Calcio. Continuerà a galleggiare con l’acqua alla gola o magari il destino gli riserva una vita nuova, con il risveglio dell’entusiasmo e il rifiorire dell’orgoglio di appartenenza a una squadra che ha una storia di oltre 110 anni e qualche stagione gloriosa?

Una domanda che al momento non trova risposta e, purtroppo, gli indizi portano a pensare a un altro anno di sofferenza e approssimazione. Non può che essere questo il pensiero comune. A oggi non si sa chi sarà l’allenatore della prossima stagione, non si sa chi sarà il direttore sportivo, non si conoscono i nomi dei collaboratori, che si spera siano il numero sufficiente per garantire qualità al lavoro del gruppo squadra, non si sa se la sede del ritiro è stata confermata né si sa per quali e quanti giorni la squadra starà in ritiro. Non si capisce nemmeno con quali giocatori si partirà per la sede del ritiro. Tutti elementi che fanno pensare al peggio. Certo si può obiettare che ancora siamo al 22 di giugno e c’è tempo per fare tutto, ma la storia di questa società non offre questa garanzia e fiducia.

QUALE FUTURO PER L COSENZA CALCIO? ALVINI IN TOSCATA ATTENDE…

Il tecnico Max Alvini è a casa in Toscana e aspetta una chiamata dalla società per programmare la stagione. Ha un contratto in essere anche per il 25/26 e ha tutta l’intenzione di onorare l’impegno anche spinto da un senso di rivalsa per la stagione terminata che ha visto il Cosenza retrocedere. Stesso discorso per il direttore Delvecchio. Due contratti di cui al momento non si conosce che fine faranno, due contratti che la società ob torto collo dovrà onorare. Insomma il momento è piuttosto difficile da dipanare e capire.

I tifosi sono agitati e preoccupati. Il loro unico desiderio è di vedere una svolta, un cambiamento nella proprietà societaria. Per farlo capire a chi comanda e al mondo, si sono dati appuntamento il 25 giugno in una piazza storica di Cosenza centro per gridarlo al mondo. Un grido che per tutta la stagione scorsa è stato urlato nello stadio e fuori lo stadio, senza sortire nessun effetto.

SERVE UNA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Per far si che produca qualcosa di positivo bisogna che sia la città a scendere in piazza non solo la tifoseria. La città tutta, intesa come istituzioni, forze politiche, imprenditori e magari anche in passato ha espresso la volontà di acquisire la società. Se è vero come è vero che a queste latitudine il calcio non è solo un gioco ma riveste un ruolo sociale di estrema importanza, è il momento di gridarlo.

È un appuntamento importante e state certi che, conosciuta la strategia della proprietà del Cosenza, tra oggi e domani arriverà il solito comunicato che dirà senza dire nulla; la solita pillola di oppio per cercare di calmare e dividere la piazza in modo di svilire il significato di quello che vuole l’ultimatum a una società che, nonostante i tanti anni di serie B, è rimasta al livello più basso dei campionati dilettanti