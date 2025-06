Cosenza calcio, Guarascio cede a Oliva

4 minuti per la lettura

L’attuale patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio manterrebbe il 20% mentre l’imprenditore di Tarsia, Vincenzo Oliva, trapiantato a Modena, a capo di una cordata acquisirebbe la maggioranza delle quote del club

COSENZA – La cessione del Cosenza Calcio si avvicina a grandi passi. Ciò che i tifosi rossoblù attendono da mesi, se non da anni, dovrebbe concretizzarsi nel giro di poche ore. Quella di ieri è stata una giornata molto convulsa su questo fronte, con una miriade di informazioni che si sono rincorse fin dalla mattina e che hanno trovato conferme, o smentite, ma mano che trascorreva la giornata. Stavolta, però, le indiscrezioni sono fondate.

Il quadro è questo: a guidare il gruppo di imprenditori pronti a rilevare il club rossoblù dalle mani di Guarascio è Vincenzo Oliva, originario di Tarsia, ma da anni attivo nel modenese. Oliva è titolare dell’azienda VF Costruzioni e Restauri, che poi è anche main sponsor della squadra ciclistica VF Group Bardiani (nel maggio scorso impegnata al Giro d’Italia). Con lui, dicevamo, un gruppo di imprenditori emiliani (non si sa se anch’essi originari del Cosentino) che avrebbero costituito una società appositamente per rilevare il Cosenza Calcio. Fra questi anche Franco Iorio, amministratore delegato di CPC Group, una grande azienda che si occupa di lavorazioni meccaniche e di materiali compositi in varie aree industriali come racing, automotive, industrial e aeronautica. Uno dei pezzi forti della cordata.

L’interesse di questo gruppo di imprenditori si è manifestato in maniera concreta e reale già da un po’ di tempo. Diversi gli incontri fra le parti, uno dei quali testimoniato dalla foto pubblicata alcune settimane fa da Tifocosenza, in cui si vedeva lo stesso Oliva insieme a Guarascio seduti ad un tavolo dell’hotel Eden di Roma. E ciò che avrebbe fatto ricadere la preferenza sui modenesi anziché sul fondo arabo (sul quale si tornerà al più presto per chiarire molte cose) è il fatto che Guarascio con Oliva e company avrebbe la possibilità di mantenere una quota del club, si parla del 20%. E questo, a quanto pare, non per la semplice voglia di non staccarsi dalla società stessa, quanto per una serie di questioni burocratiche che Guarascio completerebbe entro il prossimo 31 dicembre, quando poi dovrebbe cedere anche quel 20% agli stessi modenesi, che quindi verrebbero ad avere la proprietà completa.

E questo è confermato dal fatto che Guarascio non verrebbe ad avere alcuna voce in capitolo riguardo alla gestione, che sarebbe autonoma, piena e assoluta in testa al gruppo capeggiato dall’imprenditore di Tarsia. Un elemento, questo, che dovrebbe tranquillizzare i tifosi allorché si arriverà all’ufficializzazione del passaggio di consegne.

E ci sono già delle dimostrazioni di tutto questo. Ieri, ad un certo punto, è uscita fuori la voce di un interessamento del Cosenza per il diesse Daniele Faggiano, che ha appena chiuso la sua avventura a Catania e appetito da alcune società desiderose di rilanciarsi con un professionista navigato, tra cui la Salernitana. Faggiano è di Copertino come Stefano Trinchera e i due sono amici. Interpellato, il dirigente ha confermato i contatti con il Cosenza, ma ha anche ammesso che a chiamarlo non è stato Guarascio.

Lo stesso è avvenuto con Bisoli, ovvero con il tecnico che sarebbe stato individuato per sedere (nuovamente) sulla panchina bruzia. Anche Bisoli ha ammesso contatti, ma non con Guarascio. Tra l’altro, stiamo parlando di due professionisti che non collimerebbero molto con una gestione lasciata a Guarascio, visto che il primo sarebbe chiaramente fuori dal budget dell’attuale patron e il secondo è andato via da Cosenza con tanta amarezza e rapporti non ottimali.

L’unico dubbio, al momento, è sui tempi in cui potrà avvenire questo cambio, ma non bisogna mai dimenticare che la trattativa non si potrà considerare conclusa se non con le firme. Tante volte in passato ci sono state occasioni simili (forse non proprio fino a questo punto molto avanzato) in cui alla fine Guarascio ha preferito ripensarci e continuare da solo. Adesso questo sembra più difficile: la stagione che si è chiusa a maggio è stata forse la più devastante in assoluto della gestione Guarascio. La più disastrosa. Ed è apparso subito inevitabile un cambio di rotta, una cessione del club che potesse regalare ai tifosi nuove speranze e nuovi entusiasmi. E soprattutto quel senso di appartenenza, quello spirito di identità e di unità, che sono stati profondamente mortificati e anche a più riprese.

Per manifestare ancora una volta questa loro volontà di cambiamento, i tifosi stasera alle 19 si ritroveranno in piazzetta Carratelli (Fontana di Giugno) per far sentire la propria voce, per dibattere, ma anche per continuare ad urlare “Guarascio Vattene”, slogan ormai storico, ma con alla base il concetto che i tifosi, e nessun altro, sono i veri custodi della storia.