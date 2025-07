Calcio, il Cosenza punta al risparmio e saluta Micai

2 minuti per la lettura

Il portiere Micai ha fatto valere la clausola di rescissione in caso di retrocessione e ha salutato i tifosi del Cosenza sui social. Tutto fermo sul fronte societario

COSENZA – In attesa di notizie, in attesa di cambiamenti che non si sa se arriveranno mai. Per cominciare, non ci sono novità né su Alvini né su Delvecchio: il primo rescinderà, il secondo non si sa. Ma probabilmente sì, stando a quanto trapela. Sono decisioni che dovrà prendere la proprietà, ma il fatto che ieri sia iniziato il mercato estivo e allo stesso tempo la nuova stagione non sembra aver prodotto svolte particolari. Tutto è immutato, anche se un minimo di attività esiste. Quel che è certo è che il patron Guarascio ha bisogno di prendere decisioni, indipendentemente dalla possibilità che una delle due trattative per la cessione possa trasformarsi in realtà. Per organizzarsi non si può aspettare oltre certi limiti e il periodo di tempo che va da oggi all’inizio della prossima settimana sarà fondamentale per capire dove si andrà a parare.

Al momento, dunque, regna l’incertezza, anche se appare chiaro che nel caso non dovesse esserci alcuna cessione della società, quello che inizierà ad agosto sarà per il Cosenza Calcio un campionato portato avanti al risparmio. Una spendig-review (termine ottimista e fin troppo generoso se applicato all’agire del club rossoblù) che però tenderà a risparmiare più che a rendere efficace e a migliorare la spesa. Rinunce, dunque, Una stagione in piena linea con l’ultima in Serie B.

MICAI SALUTA COSENZA

Alessandro Micai, uno dei migliori tra rossoblù negli ultimi anni, ha fatto valere la clausola di rescissione (in caso di retrocessione) presente nel suo contratto e ieri si è liberato dal Cosenza Calcio. Lo ha fatto con parole di affetto nei confronti della città e dei tifosi. «Ho sperato che questo momento non arrivasse mai – ha scritto il portiere – purtroppo oggi finisce il mio viaggio con il Cosenza Calcio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accolto e sin da subito mi hanno fatto sentire quell’importanza di cui avevo bisogno. Avevamo costruito qualcosa di importante, ma purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Auguro a tutto l’ambiente di ritornare al più presto ad ammirare il Cosenza che tutti abbiamo conosciuto, quel Cosenza delle salvezze all’ultimo secondo, quel Cosenza che lotta con i denti per difendere la propria terra e dà del filo da torcere a tutti, quel Cosenza che sfiora i play off facendo divertire. Grazie di tutto, a presto».

A ben vedere Micai ha fatto ciò che molti tifosi rossoblù vorrebbero fare: liberarsi. Non dal Cosenza, ma da questo Cosenza. Dal Cosenza retto dall’attuale proprietà. Il portiere è potuto andar via, ma i tifosi non possono e la città non può muoversi da dove si trova.