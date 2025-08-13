Cosenza Calcio, Zilli e Venturi ceduti a Frosinone e Venezia

2 minuti per la lettura

Nuove partenze in casa del Cosenza Calcio, Massimo Zilli parte alla volta di Frosinone mentre Michael Venturi è passato al Venezia

COSENZA – Sarebbe giusto e doveroso che il Cosenza calcio giocasse la gara di coppa Italia a Monopoli con il lutto al braccio per la morte di Padre Fedele che per il Cosenza ha speso gran parte della sua vita. Una amore per i colori rossoblù nato con l’intento di stare vicini ai ragazzi e aiutarli nel loro percorso di vita che si è trasformata in una passione pura e sincera. Padre Fedele è stato il sacerdote che officiato le nozze della bandiera del Cosenza. Gigi Marulla e sua moglie Antonella si promisero eterno amore davanti a Fedele in quel di Cetraro. bandiera in campo in Gigi, bandiera sugli spalti il monaco.

Nel frattempo Zilli lascia il Cosenza e si accasa al Frosinone di mister Massimiliano Alvini. Zilli presto dovrebbe essere raggiunto anche da Ricciardi. Mentre il difensore Venturi si trasferisce al Venezia. Michael Venturi a titolo definitivo. Con la maglia del Cosenza ha disputato complessivamente 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni. «A Michael i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera», recita il comunicato. Venturi è un giocatore forte e la sua ancora giovane età ne fa presagire ulteriori significativi miglioramenti.

Per Massimo Zilli il Cosenza scrive: «Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli al Frosinone. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Zilli saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 72 presenze e 5 reti in 4 stagioni con la nostra maglia. A Massimo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera».

Zilli con la maglia rossoblù ha sempre dato l’impressione di non riuscire a esprimere tutto il suo potenziale, forse a causa dal fatto che non giocasse molto da titolare, ma, in ogni caso, si è fatto apprezzare per la sua serietà e il suo attaccamento.

È possibile che prima del week end si completi qualche altra operazione di mercato.

Intanto la tifoseria chiede di avere alcune informazioni. Domande che si girano alla società «Non si hanno notizie della campagna abbonamenti della società cosentina. è stata lanciata? Quale sono i prezzi?» chiedono i tifosi. «La squadra sarà presentata alla stampa e al pubblico?». Altre domande che prima o poi avranno la risposta.