Cosenza Calcio, biglietti in vendita ma ancora polemiche

2 minuti per la lettura

Ancora polemiche sul Cosenza Calcio: aperta la vendita dei biglietti ma i tifosi insorgono per la chiusura del cancello che porta alla Tribuna B. Il sindaco invitato alla partita rifiuta

COSENZA – Alla fine ci si è riusciti. I biglietti per la partita con la Salernitana sono in vendita da oggi (29 agosto 2025) allo Store e on line.

Altra iniziativa della società per l partita riguarda l’invito alle istituzioni. «Per la prima gara di campionato tra le mura amiche, il Cosenza Calcio apre le porte del “San Vito-Marulla” alle istituzioni della città e della provincia tutta.

La società rossoblù ha infatti invitato, alla partita di domenica sera contro la Salernitana, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il presidente della Provincia Rosaria Succurro e, per suo tramite, i sindaci di tutta la provincia, e le altre istituzioni cittadine e provinciali. Un’iniziativa fortemente voluta dalla società bruzia, che intende rafforzare il legame con il territorio ecc…ecc…». Il sindaco ha immediatamente risposto declinando l’invito con parole ferme: «Ho deciso di declinare l’invito rivoltomi dalla società, su cui stendo un velo pietoso per i modi ed i metodi utilizzati come al solito privi del necessario garbo istituzionale, per rispetto verso la città, l’intera comunità cosentina e tutta la tifoseria rossoblù»

Qualcuno pensa sia stato solo un colpo da paraculo nel tentativo di smorzare le forti polemiche che giorno dopo giorno crescono intorno alla gestione della società. L’ultima in ordine di tempo riguarda i tifosi che non hanno digerito trovare chiuso il cancello che porta all’ingresso sotto la tribuna B, da sempre punto di ritrovo dei tifosi di via degli Stadi e non solo loro. L’atto vine letto come un altro affronto alla tifoseria. Non sarà così, ma molti dubbi tra i tifosi restano.

ANCORA POLEMICHE SUL COSENZA CALCIO: I COMMENTI SULLA CHIUSURA DELLO STORICO CANCELLO

Questo uno dei tanti commenti che si riscontano sui social media con tanto di nome e cognome: «Maledetti non avete chiuso solo un cancello …il vostro gesto ha dell’ignobile verso chi in quel luogo ha vissuto la fede verso i colori rossoblù….verso chi non c’è più e sicuramente da lassù vi maledice….cosa rappresentano certi luoghi voi non lo potete capire visto la pochezza del vostro essere….quali emozioni si sono provate in questi posti sono lontane dalla vostra aridità umana….con questo gesto avete voluto ribadire la proprietà momentanea sul luogo….in questo sta la differenza fra voi e gli altri….voi potete ribadire la proprietà momentanea gli altri la proprietà eterna perché voi siete il nulla, gli altri la STORIA».

Anche il Centro coordinamento Club ha polemizzato sulla chiusura del cancello: «Tolti dalla storica tribuna da sempre occupata dal Centro Coordinamento Clubs tutti gli striscioni dai vari club,nel segno di una piu’ profonda presa di distanza da questa pseudo sociata’. Lo stesso Centro Coordinamento, auspica, di poterli di nuovo esporli, appena, sara’ caduto il regime Guarasciano»

Non servono altre parole.