Cosenza Calcio: Alfredo Citrigno accetta il confronto pubblico con Guarascio

Alfredo Citrigno accetta il confronto pubblico per la cessione del Cosenza Calcio, chiedendo a Guarascio di quantificare il valore delle quote.

COSENZA- L’imprenditore Alfredo Citrigno ha risposto alla proposta del presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, di un confronto sulla cessione del club. In una nota stampa, Citrigno scrive: «Mi sento chiamato in causa dalla nota del presidente Eugenio Guarascio e accolgo la sua disponibilità ad aprire un confronto pubblico, alla presenza del sindaco, di una delegazione di tifosi e ritengo doverosa anche la presenza degli organi di stampa affinché vi sia la massima trasparenza». «Avendo formulato in passato, anche recente, delle offerte reali e concrete trasmesse a mezzo pec e disponibile a renderle pubbliche per l’acquisizione della società, sono pronto – si legge nella nota stampa di Citrigno- a partecipare a questo incontro pubblico, e mi auguro che il presidente Guarascio vi si presenti in maniera concreta e preparata, comunicando in quell’occasione il valore che egli attribuisce al 100% delle quote sociali del Cosenza Calcio, al netto di debiti e crediti».

«Solo così – prosegue ancora Citrigno- sarà possibile valutare seriamente l’acquisto ed eventualmente procedere a una trattativa definitiva. Allo stesso tempo, mi farebbe piacere che si ripetesse un progetto sportivo inclusivo come avvenne negli anni delle Presidenze Morelli e Carratelli , perché il futuro del Cosenza Calcio richiede responsabilità, visione e un impegno condiviso da tutte le parti in causa».