Cosenza Calcio, Guarascio: «Pronto a vendere ma…»

4 minuti per la lettura

Il presidente del Cosenza calcio esce allo scoperto, ma anche lui adesso dovrà scoprire le sue carte. Guarascio: «Pronto a cedere, il Cosenza Calcio. Imprenditori e fondi formalizzino le offerte davanti a sindaco e tifosi». Guarascio deve però rispondere e chiarire a partire da quale sia il prezzo richiesto per cedere la società.



Guarascio esce allo scoperto. Il presidente del Cosenza si affaccia dalla Torre d’Avorio e indica quella che lui ritiene forse l’unica strada affinché la situazione di stallo, nei rapporti con la città e la tifoseria, possa arrivare a sbloccarsi definitivamente. Probabilmente il patron ha capito che non è più pensabile di continuare con un clima di contrasto continuo. È la “sua” strada, comunque: bisogna vedere se poi sarà la strada più giusta da percorrere per la rinascita del calcio cosentino. Anche perché dal comunicato inviato ieri, firmato proprio dal presidente, nascono tanti interrogativi.

COSENZA CALCIO, IL PATRON PRONTO A CEDERE



Ecco il testo della lunga nota. “Accolgo con immenso piacere la possibilità di chiarire la reale situazione, pubblicamente, soprattutto al cospetto dei tifosi, gli unici verso i quali sento la necessità di dare spiegazioni. A seguito delle notizie che quotidianamente leggiamo sugli organi di stampa, per quanto riguarda la mia ostinazione a rimanere alla guida del Cosenza calcio senza nel contempo intervenire economicamente per mettere in campo una squadra adeguata per un immediato ritorno nella serie cadetta, sento la necessità di intervenire pubblicamente per chiarire, una volta per tutte, alcuni passaggi che reputo fondamentali. Ciò, per il rispetto che nutro per la città di Cosenza e per i tifosi».

GUARASCIO: «SONO STATO CONTATTATO DA ALCUNI IMPRENDITORI»

È vero mi hanno contattato da alcuni imprenditori che avevano palesato l’intenzione di acquistare l’intero pacchetto azionario del Cosenza calcio, ma, il tutto, si è sempre risolto come una semplice manifestazione di intenti senza che, alla stessa, facesse seguito un’offerta adeguata al valore dell’intero pacchetto azionario. E lo dico e sottolineo senza problemi: giacché queste mie parole potrebbero apparire strumentali rispetto a quanto si sta verificando, mi rendo sin da ora disponibile a trattare eventuali offerte di acquisto del Cosenza calcio, dinanzi la massima autorità comunale, ovvero il sindaco ed anche di fronte ad una eventuale delegazione di tifosi».

«SI ASSUMANO TUTTI LE RESPONSABILITÀ DI FORMALIZZARE LE OFFERTE»

Credo sia arrivato il momento che, coloro i quali (imprenditori o fondi) ostentano l’intenzione di acquistare il Cosenza calcio, addebitando al mio ingiustificato rifiuto il fallimento delle trattative, si assumano la responsabilità di formalizzare le singole e rispettive offerte sotto il vigile controllo di sindaco e tifosi.

CONTINUO AD AVERE RISPETTO PER I TIFOSI

«Benché sia oggetto di minacce di ogni genere da parte di una piccola frangia del tifo organizzato, io continuo ad avere rispetto per tutti e per i tifosi stessi in particolare. Sono infatti convinto che, se costoro fossero a conoscenza della realtà effettiva, altre sarebbero le loro reazioni, ritenendo superfluo evidenziare gli immani sacrifici economici che tutt’oggi vengono affrontati per il bene della squadra, che è ciò che realmente conta».

COSENZA CALCIO, LA NOTA DI GUARASCIO DOPO LE PAROLE DEL SINDACO CARUSO



Guarascio, dunque, si riferisce forse al comunicato diramato nelle ultime ore dal sindaco Caruso, che prospettava la possibilità di un incontro nella sede del Comune con la tifoseria, che da sempre chiede la cessione della società ad imprenditori più illuminati, e la proprietà. Il presidente parla dei contatti avuti con alcuni imprenditori, ma reputa tali contatti non soddisfacenti a livello di offerta presentatagli per rilevare l’intero pacchetto azionario. Parla di imprenditori e fondi che «ostentano l’intenzione di acquistare il Cosenza Calcio» e nega, implicitamente, che lui abbia mai rifiutato offerte importanti. Li chiama alla responsabilità.

GUARASCIO DEVE ANNUNCIARE PUBBLICAMENTE QUALE È IL PREZZO RICHIESTO PER CEDERE IL COSENZA CALCIO



Ebbene, il tutto sarebbe anche giusto e apprezzabile, ma se si chiamano pubblicamente in causa sindaco e tifosi, e quindi la città, sarebbe bene allora annunciare pubblicamente quale sia il prezzo richiesto per cedere la società. È il minimo sindacale. Altrimenti il rischio è quello di ritenere inadeguata qualsiasi offerta, anche quella più ragionevole. La chiarezza delle intenzioni, quindi, è fondamentale da tutte le parti.

COME MAI GUARASCIO NON HA CHIARITO IN CONFERENZA STAMPA?



Guarascio, poi, afferma che se tutti «fossero a conoscenza della realtà effettiva, altre sarebbero le loro reazioni, ritenendo superfluo evidenziare gli immani sacrifici economici che tutt’oggi vengono affrontati per il bene della squadra, che è ciò che realmente conta». Anche in questo caso è lecito chiedersi, allora, perché mai il presidente non ha mai accettato di chiarire queste cose in una conferenza stampa, ripetutamente richiesta dai giornalisti cosentini e dalla città.

SONO ANNI CHE I TIFOSI VOGLIONO SAPERE

Perché non lo ha fatto prima, invece che far trascorrere del tempo e favorire l’inasprirsi di questi rapporti? Perché il rammarico «se tutti sapessero…». Sono anni che città e tifosi desiderano sapere…

