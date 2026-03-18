400 presenze in campionato fra i Dilettanti per Alessandro Miceli

5 minuti per la lettura

Il difensore di Amantea, classe 1986, attualmente in forza alla DB Rossoblù Luzzi, ha ottenuto 5 promozioni in carriera

Sono 400 le presenze in campionato fra i Dilettanti per Alessandro Miceli. Un numero consistente di partite, nella stagione regolare (escludendo coppe e spareggi) per il difensore di Amantea, classe 1986, attualmente in organico alla DB Rossoblù Luzzi nel torneo di Eccellenza della Calabria.

In occasione della partita vinta dalla squadra cosentina contro la Virtus Rosarno, disputatasi il 15 marzo del 2026, l’esperto centrale difensivo si è regalato questo nuovo importante traguardo collezionato in una carriera avviata 19 anni addietro con l’Amantea, in Promozione, dove ha ottenuto il primo salto di categoria.

Alessandro Miceli in una foto del 2008 con l’Amantea

La prima di 400 presenze fra i Dilettanti di Alessandro Miceli

Ovviamente c’è una “prima” per tutto e per Alessandro Miceli le 400 presenze in campionato fra i Dilettanti iniziano dalla stagione 2007/08 ad Amantea, nel torneo di Promozione. Il 16 settembre del 2007 la formazione blucerchiata piega il Colosimi in casa per 2-1 con la doppietta di Bruno Tamburro. Quel giorno il tecnico Ortolini schiera la seguente formazione: Levato, Priolo, Miceli, Mercurio, Corosiniti, Ucar, Fodero, Mendicino (18’st Canino), Staglianò, Bruno (39’pt Samà), Tamburro (22’st Barberio). In quella stagione arriva anche il primo gol in campionato per un giovane Miceli: il 22 aprile del 2008 risolve lui la partita con la Luzzese. Il match vale la terza posizione finale e agli spareggi i blucerchiati fanno fuori la stessa Luzzese e il Montalto e salgono in Eccellenza. Fra l’altro ai play off è protagonista proprio Alessandro Miceli con due reti.

Cinque promozioni in carriera per Miceli

Dalla Promozione alla Serie D, dall’Amantea al Rende

Rimane altre tre stagioni ad Amantea e nel 2010/11 firma anche il primato di marcature personali: 4 gol nel torneo di Promozione. La squadra blucerchiata, infatti, è nel frattempo retrocessa e poi disputa un torneo di vertice chiuso al 3° posto. Miceli passa al Rende in Eccellenza. Qui affronta altri due campionati di alta classifica e per i biancorossi arriva anche il ripescaggio. Stagione 2013/14: il difensore cosentino gioca la sua prima gara in Serie D. L’1 settembre del 2013 il Rende di mister De Angelis cade (0-3) a Cava dé Tirreni. Alla fine centrerà comunque la salvezza.

Tre promozioni in quattro anni

Dopo la parentesi di Acri in Eccellenza (5° posto), Alessandro Miceli, nel frattempo diventato uno dei difensori più forti e più richiesti a ogni mercato estivo, passa al Castrovillari. Qui, tramite gli spareggi, consegue il salto in Serie D, a cui fa seguito un’amara retrocessione. Miceli, però, è puntualmente fra i migliori e si toglie anche lo sfizio di segnare tre volte. La prima marcatura in Serie D è datata 13 novembre 2016. Il Castrovillari perde 2-1 in casa della Sarnese. Poi segna anche nel 2-2 in trasferta con il Gladiator, formazione che castiga pure nel girone di ritorno, quando i lupi del Pollino vincono per 3-1. Alla fine, però, arriva un’amara retrocessione ai rigori nello spareggio con la Sarnese. Si riscatta la stagione successiva con il Corigliano: vittoria del campionato di Eccellenza con una squadra di stelle.

Con il Corigliano la vittoria nel torneo di Eccellenza edizione 2018/19

Solo tornei di vertice per Miceli

La scalata verso le 400 presenze fra i Dilettanti in campionato per Alessandro Miceli prosegue e per otto stagioni di fila disputa solo tornei di vertice. Abbiamo già detto di Corigliano. Poi va alla Vigor e termina in 3ª posizione nella stagione del covid che interrompe i campionati. Riparte dal Rende in Serie D, ma poi passa al Sambiase dove vince il mini torneo di Eccellenza. Nel 2021/22 il ritorno in D con il Lamezia Fc. Quarta posizione finale e una annata da incorniciare a livello personale, perché uguaglia il primato di marcature personali: 4. Segue il campionato con la Promosport: 2° posto in Eccellenza. Scende in Promozione al V.E. Rende, ma a dicembre del 2023 eccolo alla DB Rossoblù. Qui da 2° classificato vince i play off, ma non ci sono posti liberi per la promozione. Lui sale lo stesso in Eccellenza. Lo chiama la Paolana, con cui conclude al 3° posto. Riparte da Paola e a dicembre passa alla DB Rossoblù Luzzi. Il cammino attuale dei cosentini è deludente, ma in bacheca c’è già una Coppa Italia. E intanto per Miceli arriva il traguardo delle 400 presenze in campionato.

In azione con la maglia della Paolana

I numeri di Alessandro Miceli

Relativamente alle sole gare di campionato (stagione regolare) per il centrale difensivo di Amantea sono quindi 400 le presenze. I gol siglati sono 24. È stato sostituito 41 volte, mentre in 26 occasioni è subentrato. Ha subito quindi 8 espulsioni per un totale di 28 giornate di squalifica. Vanta 81 presenze in Serie D, 250 in Eccellenza e il resto in Promozione. Ha ottenuto 5 salti di categoria. Prima dell’attuale stagione, in 18 anni di carriera per 14 volte le squadre in cui ha giocato si sono classificate entro la 5ª posizione. Difensore forte e di carattere, puntualmente benvoluto. Guida la difesa con autorevolezza e determinazione. Da tanti anni una vera e propria garanzia.