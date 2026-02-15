Addio a Michele Albanese: il cordoglio di Occhiuto e della Giunta regionale

1 minuto per la lettura

Il presidente Roberto Occhiuto esprime cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese, ricordandolo il giornalista arguto e grande professionista della Calabria.

CATANZARO – La Calabria piange la morte di Michele Albanese, storica firma del Quotidiano del Sud e cronista di razza che per anni ha raccontato con coraggio e acume le dinamiche più complesse della regione. La notizia ha suscitato profonda commozione in tutto il mondo dell’informazione e delle istituzioni, portando il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, a esprimere il dolore dell’intero esecutivo calabrese. «A nome della Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese e mi stringo alla sua famiglia e alla comunità del “Quotidiano del Sud”. Michele – prosegue il governatore- è stato un giornalista arguto, mai banale, capace di trattare temi estremamente delicati con rigore ma allo stesso tempo con grande amore per la sua Calabria».

«CON MICHELE ALBANESE UN RAPPORTO FRANCO E SCHIETTO»

Il Presidente ha inoltre ricordato il legame personale e il dialogo costante che lo univa al giornalista: «Con lui avevo un rapporto franco e schietto, con periodici confronti sul futuro della Regione, sulle opportunità di crescita, e sullo sviluppo del Porto di Gioia Tauro. La Calabria perde un validissimo professionista. Mancherà tanto a tutti noi».