Guerra in Iran, notte sicura nel bunker per i ragazzi calabresi a Dubai

Emergenza a Dubai: due studenti del Liceo Mattei di Castrovillari (Cosenza) e due del Liceo Galluppi di Catanzaro bloccati per chiusura spazio aereo dopo attacchi in Iran ed Emirati. Stanno bene, monitorati da Farnesina e scuole

Due studenti, un ragazzo e una ragazza del Liceo Scientifico “Mattei” di Castrovillari in provincia di Cosenza, e due studentesse del Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro, sono tra i circa 200 ragazzi italiani bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo seguita agli attacchi missilistici in Iran ed Emirati Arabi Uniti. Le notizie in arrivo dalle agenzie sono al momento, domenica primo marzo 2026, rassicuranti. I giovani partecipavano al progetto “Ambasciatori del futuro” dell’associazione World Student Connection, con rientro previsto oggi 1 marzo 2026, ma i voli sono stati cancellati per l’escalation in Medio Oriente.

GIOVANI CALABRESI A DUBAI, STANNO BENE, NOTTE IN SICUREZZA

I ragazzi hanno trascorso la notte in un bunker per precauzione e ora sono rientrati in hotel in condizioni di sicurezza, accompagnati dai tutor. La Farnesina ha attivato una task force, in contatto con consolato di Dubai e ambasciata ad Abu Dhabi, mentre Prefetture, amministrazioni locali e dirigenti scolastici monitorano costantemente la situazione. Famiglie calabresi esprimono apprensione ma confermano che i figli stanno bene, in attesa di riprogrammazione voli possibly per il 3 marzo

CALABRESI A DUBAI, TENSIONI IN AEROPORTO



Altri cosentini si trovavano negli Emirati per una vacanza e avrebbero dovuto ripartire ieri sera. Dopo alcuni momenti di tensione vissuti in aeroporto, sono stati accompagnati in un hotel. Al momento, però, non ci sono indicazioni certe sui tempi di ripartenza.

IL PROGETTO AMBASCIATORI DEL FUTURO



L’iniziativa WSC simula commissioni ONU su temi globali, riunendo studenti da scuole superiori e università a Dubai dal 21 al 28 febbraio 2026. La chiusura aerea deriva da attacchi iraniani, inclusi missili su Dubai come al Fairmont Hotel a Palm Jumeirah, con ripercussioni su hub come Dubai e Abu Dhabi.