Calabria da scoprire in mostra alla Bit di Milano

La “Calabria Straordinaria” protagonista dalla Bit di Milano, dal 9 all’11 febbraio. Tra sfide e opportunità nel settore turistico

Calabria protagonista alla Bit di Milano. Con tanti appuntamenti e focus sul turismo e sull’immagine di una Regione da far conoscere per quanto di bello e fuori dall’ordinario possa offrire. E quale migliore vetrina della Bit dove saranno presenti, da domenica 9 a martedì 11 febbraio, oltre mille espositori provenienti da sessantadue paesi oltre all’Italia.

L’assessore al turismo Giovanni Calabrese invita i visitatori alla scoperta di una Calabria da godere in modo diverso, immergendosi nel mare che la circonda per buona parte del suo territorio, percependone le potenzialità delle Dolomiti del Sud, della neve che si affaccia sulle acque cristalline, dei borghi che custodiscono tradizioni mai dimenticate, del sapore di una enogastronomia che racconta gusti ancestrali, resi unici e attuali da professionisti e appassionati.

CALABRIA STRAORDINARIA DA SCOPRIRE, L’INVITO DELL’ASSESSORE AL TURISMO

«Invito tutti a visitare lo stand di Calabria Straordinaria. Ad appassionarvi alla nostra Regione. L’obiettivo di questo governo regionale guidato dal presidente Occhiuto – ha affermato l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese – è offrire un’eccellente qualità ricettiva, puntando sul potenziamento di tutti i servizi correlati. Tutto quello che rende una Regione attraente per turisti di ogni età».

Giornate intense in cui ci si confronterà su tutto quello che vuol dire turismo, previsti, infatti, oltre 40 incontri in formato talk. In programma tutta una serie di incontri che avranno inizio subito dopo l’inaugurazione della Bit 2025, prevista per domenica alle ore 11. Si partirà con l’incontro dal titolo: “Scopri la Calabria: una Regione a portata di giovani – le strategie per rendere bellezze ed eccellenze attrattive per tutte le generazioni”. Si proseguirà con “Il turismo delle radici: il ritorno alle origini e il giubileo. Connessioni tra Italia e Argentina”. Incontri nel corso dei quali i relatori si confronteranno su esperienze e progetti in itinere.



Di “Calabria Straordinaria: sfide e opportunità per una Calabria in continua evoluzione” discuterà il presidente Roberto Occhiuto insieme a Giosy Romano, commissario Zes unica e Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria. L’incontro sarà moderato da Francesco Verderami, giornalista Corriere della Sera.

Nei giorni successivi si discuterà di “Turismo digitale e marketing territoriale: borghi e luoghi di Calabria nelle immagini”. Previsto un panel su “Turismo ecosostenibile – biodiversità e paesaggi nella Calabria dell’entroterra”. Si proseguirà con la “Comunicazione senza barriere – l’importanza della Lingua dei Segni per un turismo accessibile e inclusivo”. Si concluderà con un confronto su ‘Il turismo per la valorizzazione del territorio, tra natura e borghi, montagna, mare e nuove destinazionì.