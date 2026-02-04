Dissesto e abusivismo, Occhiuto: «Sistema da cambiare, servono fondi per gli abbattimenti»

2 minuti per la lettura

Occhiuto parla nel programma “Porta a Porta” di dissesto idrogeologico e abusivismo, ricordando che in Calabria sono stati censiti 1000 fabbricati abusi e stimando 300 milioni di danni per il ciclone.

CATANZARO – «Per un intervento contro l’erosione costiera servono 18 pareri. In Italia la legislazione rende quasi impossibile prevenire». Con queste parole il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è intervenuto ieri sera, 3 febbraio 2026, nel salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1, tracciando un quadro critico sulla gestione del rischio idrogeologico dopo il passaggio del ciclone Harry. Insieme al capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e alla governatrice sarda Alessandra Todde, Occhiuto ha invocato un cambio di paradigma: meno burocrazia preventiva e più controlli a valle, per evitare che opere da un anno di cantiere ne richiedano sette per essere completate.

OCCHIUTO SULL’EMERGENZA ABUSIVISMO: 11.000 CASE IRREGOLARI

Il governatore ha puntato il dito contro i decenni di cementificazione selvaggia che hanno reso il territorio fragile. Grazie a un protocollo con Legambiente, la Regione Calabria ha censito 11.000 immobili abusivi o parzialmente abusivi. «Ho visto costruire ai bordi di fiumi tombati. La natura non lo sa e si riprende i suoi spazi», ha ammonito Occhiuto. Per contrastare l’inerzia locale, il Presidente ha confermato di aver già commissariato 70 comuni inadempienti sulle demolizioni. Le difficoltà per i sindaci sono molteplici: dalle pressioni sociali e il calcolo elettorale fino all’impossibilità economica di smaltire i detriti. Per questo, la proposta avanzata è l’istituzione di un fondo di rotazione statale dedicato esclusivamente agli abbattimenti.

I DANNI DEL CICLONE HARRY: STIMA DA 300 MILIONI

Mentre la macchina dei soccorsi lascia spazio a quella della ricostruzione, arriva una prima conta dei danni provocati dal recente ciclone Harry. Occhiuto ha parlato di una stima di massima di circa 300 milioni di euro. I numeri sono tuttavia destinati a essere più precisi nei prossimi giorni: cittadini, imprese e sindaci stanno caricando sulla piattaforma online della Regione le schede tecniche con le valutazioni puntuali dei danni subiti a strutture e attività produttive.