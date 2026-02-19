Maltempo in Calabria, Schlein visita i luoghi alluvionati

3 minuti per la lettura

Maltempo in Calabria, governo stanzia 1 miliardo, la segretaria dem Elly Schlein a Lattughelle e Siderno: «Drammatico, servono più risorse».

CASSANO (COSENZA) – La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, tra gli alluvionati di contrada Lattughelle e i volontari del Museo archeologico di Sibari. Senza alcun clamore. Nessuno sapeva nulla. Lontana dai riflettori delle grandi conferenze stampa e con la volontà di toccare con mano le ferite di un territorio fragile, la segretaria del Partito Democratico ieri, 18 febbraio 2026, ha visitato a sorpresa contrada Lattughelle, una delle aree più colpite dall’esondazione del fiume Crati, portando la propria solidarietà alla popolazione e agli amministratori locali che da giorni lottano contro il fango e l’emergenza.

IL TOUR TRA LE MACERIE E L’ASCOLTO DELLE FAMIGLIE

Accompagnata dal segretario regionale del Pd, il senatore Nicola Irto, dal deputato Nico Stumpo e dalla consigliera regionale Rosellina Madeo, da Ernesto Alecci, capogruppo al consiglio regionale e dal segretario provinciale, Matteo Lettieri, la leader dem ha dedicato oltre un’ora all’ascolto delle famiglie e alla verifica dei danni. Un tour che è partito dai luoghi simbolo della comunità: la scuola materna, dove il sindaco Iacobini, ma soprattutto i tanti volontari, stanno lavorando incessantemente per garantire il ritorno dei bambini in aula già nelle prossime ore, e il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, dove l’acqua ha invaso i seminterrati e le pertinenze, lasciando dietro di sé detriti e incertezza.

L’APPELLO PER UN PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE

Davanti ai giornalisti, Schlein non ha usato giri di parole: «La situazione è drammatica. Ci tenevamo a venire di persona perché solo guardando negli occhi chi ha perso tutto si comprende l’urgenza dell’agire». La segretaria ha osservato i punti in cui l’argine del Crati è collassato, plaudendo all’opera del primo cittadino cassanese, Gianpaolo Iacobini, ma soprattutto ringraziando pubblicamente il lavoro dei volontari, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. «Abbiamo incontrato famiglie che hanno avuto 80 centimetri d’acqua in casa», ha raccontato con amarezza. «Ho parlato con una signora che è stata alluvionata due volte negli ultimi vent’anni. Perdere tutto due volte è un trauma che le istituzioni non possono ignorare. Non dobbiamo far perdere la fiducia nello Stato».

Il cuore della che dichiarazione che Elly Schlein ha inteso rilasciare è stato però politico e programmatico, con un appello che supera gli schieramenti: «Siamo qui per metterci a disposizione delle forze di governo, pur essendo all’opposizione. Quando accadono queste tragedie bisogna lavorare insieme». La segretaria del Pd ha sottolineato un dato economico allarmante: «In Italia si spende oggi quattro volte di più per riparare i danni delle emergenze rispetto a quanto si investe in prevenzione. Questa è una storia lunga, non nasce con questo governo, voglio essere chiara – ha precisato – ma con la crisi climatica in atto non possiamo più aspettare. Serve un grande piano nazionale di prevenzione del dissesto idrogeologico che dissemini il Paese di cantieri per la messa in sicurezza, valorizzando le competenze tecniche che già abbiamo e creando lavoro di qualità».

SOLIDARIETÀ DI SCHLEIN PER I CENTRI COMPITI DAL MALTEMPO E RICHIESTA DI RISORSE PER LA CALABRIA

Un momento particolare è stato quando Elly Schlein si è fermata a parlare con una giovane donna di contrada Lattughelle, in dolce attesa. «Lavoriamo per il suo futuro e per quello della creatura che nascerà tra pochi mesi», ha dichiarato la segretaria. «Vogliamo che questo bambino nasca in una comunità che non viene lasciata sola, in una terra che sappia proteggere i suoi figli e la sua economia. La solidarietà è bella, ma servono i fatti», ha concluso Elly Schlein. La segretaria dem si è poi spostata a Siderno, uno dei centri più colpiti dal ciclone Harry.

«Qui si aspettano risorse, si rischia di perdere la stagione, sarebbe un danno irreparabile per la regione. Vanno messe a disposizione più risorse – ha detto Schlein – Le prime, i 100 milioni, non sono sufficienti, i danni stimati dalle regioni colpite sono 2 miliardi e mezzo. Noi proponiamo di sospendere i tributi alle famiglie e alle imprese delle zone colpite».