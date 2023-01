1 minuto per la lettura

Covid Calabria, il bollettino del 3 gennaio: incidenza e ricoveri in crescita

CATANZARO – Curva del contagio in rialzo in Calabria dove il covid – secondo i dati diffusi nel bollettino regionale di oggi, martedì 3 gennaio – nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 1.156 casi in più, con 4.923 tamponi effettuati ed un indice di positività al 23,48%.

Ancora alto il numero dei decessi connessi alla pandemia: sono 5 distribuiti tra Catanzaro (1), Cosenza (3) e Vibo Valentia (1). Il totale delle vittime arriva a quota 3.224.

Forte l’aumento dei pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali calabresi: sono 15 in più nei reparti ordinari (per un totale di 187 persone) e 2 in più in terapia intensiva, dove sono in cura complessivamente 12 pazienti (7 a Catanzaro e 5 a Reggio Calabria).

I soggetti attualmente positivi al coronavirus in Calabria sono 6.347 (+79), di cui 6.148 in isolamento domiciliare. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Il totale dei tamponi eseguiti da inizio emergenza arriva a quota 4.117.562.

Nel documento diffuso oggi dalla Regione “si precisa che nel bollettino del 02/01/2023 l’ASP di Reggio Calabria ha corretto il numero di soggetti in isolamento domiciliare in 1203 unità (invece di 1788), mentre il numero di guariti corretto è di 204094 (invece di 203509)”.