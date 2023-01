Covid Calabria, il bollettino del 4 gennaio: 637 contagi e 3 vittime

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Sono 637 i nuovi contagi da Covid in Calabria, secondo il bollettino del 4 gennaio 2022, nelle ultime 24 ore nel corso delle quali sono state registrate anche tre vittime (3.227 da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dal 23,48% al 18,74%.

Negli ospedali – nel saldo tra ingressi e uscite – restano stabili a 187 i ricoverati in area medica mentre crescono di 3 quelli in terapia intensiva (15). I casi attivi sono 6.242 (-105), gli isolati a domicilio 6.040 (-108) mentre i nuovi guariti sono 739.

I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.120.962 con 619.520 positivi.

Bollettino Covid del 4 gennaio: i dati per provincia

A livello provinciale la situazione Covid è la seguente:

Catanzaro: casi attivi 947 (48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108979 (108560 guariti, 419 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3236 (76 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 180644 (179223 guariti, 1421 deceduti).

Crotone: casi attivi 98 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58815 (58539 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1475 (37 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205124 (204225 guariti, 899 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 205 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52524 (52331 guariti, 193 deceduti). (ANSA).