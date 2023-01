Coronavirus, il bollettino del 23 gennaio: 113 nuovi casi e 2 vittime

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 627176 (+113) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Nelle ultime 24 ore la provincia più colpita è stata quella di Cosenza con 49 nuovi casi. L’Asp di Crotone, invece, di casi ne ha rilevati solo 27. Più basso il coraggio nel Catanzarese, +18. Contagio più lento anche nel Reggino (+11) e nel Vibonese (+7). Alla voce “Altra Regione o Stato estero” è stato segnalato solo un nuovo caso.

Due, invece, le vittime. Sono state segnalate una in provincia di Cosenza e l’altra in provincia di Crotone. Il totale delle vittime, in Calabria, da inizio della pandemia sale così a 3286.

Sono calati di 113 unità i pazienti per i quali era stato prescritto l’isolamento. Aumentano invece di 8 i ricoveri in reaperto. Restano stabili (8) i pazienti ricoverati in Rianimazione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4173471 (+1.517). Questa la situazione provincia per provincia: