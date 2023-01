Maltempo in Calabria, allerta meteo “arancione” sulla fascia tirrenica

1 minuto per la lettura

Ondata di maltempo in Calabria: la Protezione civile dirama un’allerta meteo di livello arancione lungo la costa tirrenica centrale e settentrionale

In relazione all’ondata di maltempo che in queste ore imperversa sulla regione, un messaggio di allerta meteo è stato diramato dalla Protezione civile regionale della Calabria per le giornate di oggi, lunedì 9 gennaio, e domani, martedì 10 gennaio..

In particolare, per la giornata di oggi, con livello di allerta “arancione” sulla fascia tirrenica centrale e settentrionale e “gialla” sul resto della regione, si segnalano criticità meteo marino-costiera con piogge diffuse e temporali isolati su Cala 1, 2 e 3. Piogge sparse e temporali isolati su Cala 4, 5, 6, 7 e 8. Venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo.

Per la giornata di domani permane il livello di allerta “arancione” lungo la fascia tirrenica centrale e settentrionale e allerta “gialla” sul resto della regionale in previsione di criticità meteo marino-costiera con piogge sparse, temporali isolati, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo.