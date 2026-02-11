Ciclone Ulrike in Calabria, allerta arancione per il maltempo: scuole chiuse in vari comuni

3 minuti per la lettura

Scatta l’allerta arancione per il ciclone Ulrike sul versante tirrenico calabrese, una forte ondata di maltempo si abbatte sulla Calabria e durerà almeno un paio di giorni, in diversi comuni scuole chiuse

La Protezione civile calabrese ha aggiornato il bollettino di allerta meteo innalzando il livello di attenzione per tutte le aree che rientrano nella costa tirreniche calabrese da giallo ad arancione per l’intera giornata del 12 febbraio 2026. Dopo il Ciclone Harry, quindi, che ha colpito la costa ionica, ci si prepara a ricevere il ciclone Ulrike che colpirà la costa tirrenica. Fin dal mattino sono previste precipitazioni intense in modo più o meno omogeneo sull’intera area mentre a partire dal pomeriggio e per tutta la notte tra giovedì e venerdì, è previsto un progressivo intensificarsi dei venti e delle mareggiate. Queste ultime interesseranno in modo particolare il Tirreno, mentre raffiche di vento significative potranno registrarsi su diverse aree della regione, con possibili punte elevate anche sul versante ionico.

“L’allerta – spiega Domenico Costarella, Dirigente Generale della Protezione Civile regionale – è legata non soltanto alle precipitazioni attese e agli accumuli previsti, ma anche alla persistente fase di maltempo che da giorni interessa il territorio, con terreni ormai saturi e un conseguente aumento del rischio di smottamenti e fenomeni franosi, soprattutto lungo la viabilità interna e nei centri urbani maggiormente esposti”.

LE RACCOMANDAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In forza di questo livello di allerta la Protezione Civile raccomanda di evitare le zone costiere, di attenersi scrupolosamente alle eventuali ordinanze dei sindaci, in particolare in caso di interdizione dei lungomari o chiusura delle aree a rischio. Inoltre, è opportuno evitare la sosta in prossimità di aree alberate a causa delle possibili raffiche di vento. Importante anche seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

“Si tratta di un evento meteorologico avverso – prosegue Costarella – che determina un’intensa perturbazione e rende per questo necessarie misure di autoprotezione, piccoli comportamenti che possono fare la differenza in caso di emergenza”. Il sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo e allertato per ogni eventualità, con il coinvolgimento dei sindaci, del volontariato, delle strutture regionali competenti, di Calabria Verde e del Consorzio di bonifica. La Sala Operativa, rende noto sempre Costarella, è attiva H24 al numero verde 800 222 111 per eventuali segnalazioni dei cittadini.

ALLERTA ARANCIONE IN CALABRIA, ECCO DOVE I SINDACI CHIUDONO LE SCUOLE

Nel frattempo, in numerosi comuni della Calabria i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. Tra i Comuni che hanno adottato il provvedimento anche i tre comuni delle città capoluogo di provincia che affacciano sul versante tirrenico, ossia Cosenza (che comunque era già chiusa per la festa patronale), Reggio Calabria e Vibo Valentia, ma anche numerosi comuni hanno optato per la medesima decisione.

In particolare, tra questi vi sono il comune di Lamezia Terme (CZ), San Mango d’Aquino (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria (CZ), San Pietro a Maida (CZ), Cortale (CZ), Amantea (CS), Altomonte (CS), Longobardi (CS), Rogliano (CS), Rende (CS), Castrolibero (CS), San Lucido (CS), Bisignano (CS), Diamante (CS), Montalto Uffugo (CS) (chiuse per festa patronale) Cerisano (CS), Guardia Piemontese (CS), Belvedere Marittimo (CS), Acquaformosa (CS), Marano Principato (CS), Bonifati (CS), Mendicino (CS), Aiello Calabro (CS), San Donato di Ninea (CS), Scalea (CS), San Fili (CS), San Lucido (CS), Sangineto (CS), Santa Maria del Cedro (CS), Sant’Agata di Esaro (CS), Lago (CS), Arena (VV), Maierato (VV), Pizzo (VV), Mileto (VV), (Nicotera (VV) Polia (VV), Motta San Giovanni (RC), Cinquefrondi (RC)