Crotone, sequestrati 280mila prodotti di Carnevale

CROTONE – Oltre 280 mila prodotti di Carnevale non conformi, del valore di diverse migliaia di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Crotone.

Maschere e vestiti carnevaleschi, parrucche e altre decorazioni messe in vendita in violazione del Codice del consumo, quindi senza informazioni come precauzioni d’uso e composizione dei materiali, sono stati trovati in due esercizi commerciali di Crotone. I titolari sono stati sanzionati.