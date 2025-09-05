1 minuto per la lettura

Circa 80 piante di canapa nascoste tra la vegetazione: sequestrata piantagione di marijuana nel Crotonese. Avrebbe fruttato oltre 200mila euro

CROTONE – I carabinieri della stazione di Mesoraca (Crotone), con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro e di un equipaggio dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno scoperto e sequestrato una piantagione di canapa indiana in località Sant’Angelo, nascosta tra la vegetazione.

Nel terreno, situato in una zona impervia del Crotonese, erano presenti 80 piante di marijuana; successivamente estirpate, la piantagione è sequestrata.

La piantagione avrebbe potuto consentire la produzione di diverse decine di chilogrammi di marijuana, pari a oltre 50.000 dosi da immettere sul mercato illecito per un valore stimato superiore ai 200.000 euro. Sono in corso indagini finalizzate a risalire agli autori della piantagione, sui quali si concentrano gli approfondimenti