‘Ndrangheta, 19 arresti per droga ed estorsione nel crotonese

I Carabinieri colpiscono duro la ‘ndrangheta nel crotonese, scattano 19 misure cautelari per associazione mafiosa, spaccio aggravato e accessi indebiti in carcere. Blitz a Crotone, Isola Capo Rizzuto e penitenziari italiani

I Carabinieri eseguono un maxi-blitz contro la criminalità organizzata nel Crotonese, colpendo 19 persone indagate per reati gravi legati alla ‘ndrangheta. L’operazione “Libeccio” smantella reti di spaccio e estorsione, grazie a indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro. Inoltre, le forze dell’ordine intervengono anche in carcere per bloccare comunicazioni illecite.

‘NDRANGHETA NEL CROTONESE, LE INDAGINI

Le indagini contestano, a vario titolo, associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, rapina impropria, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e reati legati allo spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo mafioso. Pertanto, il Gip distrettuale di Catanzaro emette l’ordinanza cautelare su richiesta della Procura Dda. In particolare, gli arresti colpiscono cosche come Arena, Manfredi e Gentile, attive tra Crotone e Isola Capo Rizzuto.

I LUOGHI DEL MAXI BLITZ



I reparti agiscono a Crotone, Isola Capo Rizzuto e carceri di Tolmezzo (UD), Spoleto (PG), Cassino (FR), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano. Guidano l’operazione i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Crotone, Reparto Anticrimine Catanzaro del Raggruppamento Operativo Speciale, Sezione Operativa Compagnia Crotone. Quindi, supportano Comandi Provinciali di Cosenza e Catanzaro, Nucleo Cinofili, 8° Nucleo Elicotteri e Squadrone Eliportato Cacciatori di Vibo Valentia.

IL CONTROLLO DELLA ‘NDRANGHETA SU SPACCIO ED ESTORSIONI



Le indagini rivelano un controllo mafioso su traffici illeciti, con aggravanti mafiose che legano spaccio ed estorsioni. Inoltre, emergono collegamenti tra detenuti e territorio, bloccati dagli accessi indebiti. Infine, una conferenza stampa alla Dda di Catanzaro alle 10 fornisce dettagli completi sull’operazione.