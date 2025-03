Cotronei, cane ucciso a colpi d'arma da fuoco: indagini in corso

1 minuto per la lettura

Cane ucciso a colpi d’arma da fuoco, accertamenti a Cotronei dopo la denuncia di animalisti. Un video documenta che un cane è stato ucciso ma quando arrivano i vigili era rimosso.

COTRONEI – Cani dispersi, almeno uno dei quali vittima di arma da fuoco. Merita approfondimento la denuncia del Comitato interregionale animalista che ha segnalato al Comune di Cotronei, alla polizia locale, ai carabinieri del Corpo forestale e al Servizio veterinario dell’Asp di Crotone vari episodi di maltrattamenti di animali.

VIDEO DENUNCIA IL CANE UCCISO A COTRONEI

In un caso c’è un video che documenta la presenza, nella località Trepidò, delle carcasse di una pecora sbranata e di un cane che presenterebbe un foro riconducibile a una fucilata. Le carcasse sono poco distanti l’una dall’altra. Lo sparo potrebbe essere la reazione di un pastore all’assalto al suo gregge. L’associazione ha segnalato l’episodio alle autorità. In particolare, il Corpo forestale ha girato la comunicazione alla polizia locale per competenza. Ma quando, la mattina dopo, i vigili urbani di Cotronei sono intervenuti, il cane era stato ormai rimosso da qualcuno. Forse per cancellare le tracce di un reato. Accertamenti sono in corso anche su un cane rinvenuto morto all’ingresso della cittadina presilana. Secondo l’associazione, inoltre, alcuni cani sarebbero spariti.

EMERGENZA RANDAGISMO

Sono episodi slegati fra loro che potrebbero avere a che fare in qualche modo con l’emergenza randagismo, dilagante in vari comuni della provincia crotonese. Cani descritti come pericolosi ed aggressivi vagano in branco anche nei centri abitati e diverse sono le segnalazioni al Servizio veterinario dell’Asp perché si predispongano servizi di cattura. C’è chi, probabilmente, reagisce con metodi violenti, sparando agli animali.