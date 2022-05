Latitante afghano estradato in Italia, è ricercato dal gip di Crotone

1 minuto per la lettura

CROTONE – E’ arrivato in Italia dalla Danimarca A.S.K., cittadino afghano, latitante dal 24 febbraio 2021 quando sfuggì all’arresto nell’ambito dell’operazione “Ikaros” (LEGGI) condotta dalla Polizia di Stato di Crotone, con il coordinamento della Procura, che portò allo smantellamento di due organizzazioni dedite a reati finalizzati a favorire la permanenza illecita di richiedenti asilo.

A.S.K. era destinatario di un mandato di cattura europeo sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Crotone. In quella circostanza vennero arrestate 24 persone con 91 indagati, accusati a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsità ideologica, traffico d’influenze illecite, corruzione. Il cittadino afghano è accusato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falsificazione di documenti.

Il provvedimento a suo carico è stato notificato da personale della Polaria di Fiumicino al suo arrivo dalla Danimarca e subito dopo le formalità di rito l’arrestato è stato portato nel carcere Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ arresto di oggi fa seguito ad un’altra esecuzione di mandato di cattura europeo, avvenuta lo scorso primo di aprile, nei confronti di W.K.R, indagato per il reato di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell’ambito della medesima vicenda e ristretto a Rebibbia.