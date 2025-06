1 minuto per la lettura

Beccato dalla Mobile con oltre mezzo chilo di cocaina nel centro di Crotone. Arrestato dalla Mobile nei pressi del Tribunale. Ennesimo arresto in una città in cui si spacciano fiumi di droga

CROTONE – Se ne andava a spasso in pieno centro, nei pressi del Palazzo di giustizia, con una busta con dentro oltre mezzo chilo di cocaina. Alla vista degli agenti della Squadra Mobile avrebbe manifestato insofferenza dirigendosi verso il marciapiedi opposto. I poliziotti si sono insospettiti e lo hanno fermato. In manette è finito Maurizio Cinnante, di 24 anni, trovato in possesso di 528 grammi di stupefacente, occultati in sei involucri di cellophane termosaldati.

FIUMI DI COCAINA IN CITTÀ

Non passa giorno senza che non si registri un arresto per droga in città. Quello messo a segno dalla polizia è il terzo in tre giorni, ma stavolta per un quantitativo ingente di stupefacenti. L’ennesimo risultato operativo si inquadra nell’ambito di una strategia attuata dal procuratore Domenico Guarascio d’intesa con i funzionari della Squadra Mobile e delle Volanti, costantemente impegnati a contrastare il traffico degli stupefacenti tra i giovani frequentatori dei locali del centro cittadino. In meno di 48 ore sottratti al mercato illecito oltre 700 grammi di cocaina.

L’INCHIESTA

Analogo sforzo operativo stanno compiendo carabinieri e finanzieri. Sotto la lente anche i centri di stoccaggio e i canali di rifornimento. La droga che si spaccia in città a fiumi viene trafficata spesso da organizzazioni criminali che si contendono il controllo del territorio.

Tra gli arresti eseguiti dalla polizia negli ultimi giorni, nell’ambito di servizi intensi predisposti su impulso del questore Renato Panvino, c’è, non a caso, quello di Gaetano Barilari, nipote omonimo del boss scomparso qualche anno fa e spesso coinvolto in vicende di narcotraffico.