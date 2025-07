2 minuti per la lettura

La Cassazione fa diventare definitive le condanne per il clan di Petilia Policastro nel processo Eleo, annullata l’unica assoluzione

PETILIA POLICASTRO – Cinque (su sette) condanne diventano definitive. L’unica assoluzione disposta in appello viene annullata con rinvio. Altre due condanne annullate con rinvio in relazione all’aggravante mafiosa. Questo il responso della Corte di Cassazione nel processo scaturito dall’inchiesta che portò all’operazione Eleo, condotta dai carabinieri contro i nuovi assetti della cosca di Petilia Policastro. Passano in giudicato le condanne a 12 anni per Domenico Bruno (di 53 anni); a 12 anni per Massimo Cosco (44); a 12 anni e 6 mesi per Pierluigi Ierardi (33); a 13 anni e 8 mesi per Oreste Vona (50). Rideterminata a 13 anni e 8 mesi la pena per Giuseppe Garofalo (71), lievemente ridotta per l’annullamento di un capo d’accusa. Annullate con rinvio ma in relazione all’aggravante mafiosa le condanne a 6 anni per Alessandro Gelfo (35) e a 6 anni e 4 mesi per Antonio Gelfo (62). Annullata con rinvio l’assoluzione in appello di Ivano Mirabelli (52), in primo grado condannato a 4 anni. Sono tutti di Petilia, tranne i Gelfo, di Cotronei.

L’INCHIESTA

L’inchiesta trae origine dalla violenta escalation di qualche anno fa nell’Alto Marchesato, tra fatti di sangue e incendi alle strutture turistiche nel cuore della Sila cotronellara, segno evidente di una ripresa in grande stile del racket. In primo grado era stata assolta, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex vicesindaca Francesca Costanzo, e la sua posizione non è stata impugnata per cui è uscita definitivamente di scena dal processo.

LA DIFESA

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Francesca Buonopane, Roberto Coscia, Francesco Garofalo, Mario Nigro, Sergio Rotundo, Pierluigi Ruberto, Tiziano Saporito, Pietro Pitari, Gregorio Viscomi. I difensori hanno sostenuto che i propri assistiti non fossero partecipi dell’associazione mafiosa, però riconosciuta con la sentenza.

ALTRI PROCESSI

Le condanne sono ormai definitive per un altro gruppo di imputati che ha scelto il rito abbreviato. C’è anche un terzo processo scaturito dalla maxi indagine, quello per l’omicidio con soppressione di cadavere di Massimo Vona, vittima di lupara bianca, ma gli imputati Rosario Curcio e Pierluigi Ierardi sono stati assolti.

