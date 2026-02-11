Strongoli: estorsione a un imprenditore, due condanne dopo la denuncia

1 minuto per la lettura

Condanne lampo per estorsione in seguito alla denuncia di un imprenditore di Strongoli ma il Tribunale esclude l’aggravante mafiosa

STRONGOLI – Sei anni e otto mesi di reclusione per Giuseppe Maria Fazio, 56enne, ritenuto dagli inquirenti esponente della cosca Giglio. Quattro anni per Francesco Serra, 34enne. Sono le condanne inflitte ai due imputati di Strongoli dal Tribunale penale di Crotone, che ha escluso l’aggravante mafiosa. Il pm Antimafia Elio Romano aveva chiesto dieci anni per Fazio e sei per Serra. I due presunti estorsori erano stati arrestati dopo la denuncia dell’imprenditore vittima, che ha deciso di non sottostare alla legge del racket. L’accusa era quella di tentata estorsione con l’aggravante mafiosa.

LA VICENDA

Il contesto di ‘ndrangheta in cui, secondo l’accusa, sarebbe maturata la vicenda è evocato non solo dal nomignolo di Fazio, detto “Peppe ‘a mafia”, ma dai suoi precedenti. L’uomo avrebbe chiesto alla vittima somme prima quantificate in 3000 euro e poi in 1500 euro per non meglio specificate spese legali. Richieste insistenti, avanzate in tre distinte occasioni, tra novembre e dicembre 2024. I carabinieri condussero un’indagine lampo grazie anche alla tempestività della denuncia. Acquisirono le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’impresa e delle zone limitrofe, avendo riprova dell’attendibilità del denunciante.

Ritenendo di avere in mano elementi inequivocabili, la Dda di Catanzaro chiese il giudizio immediato.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Gianni Russano e Vittorio Gangale. I legali sono riusciti a ottenere l’esclusione dell’aggravante mafiosa.