Crotone, 24 indagati per frodi assicurative tra cui l'ex sindaco Pugliese

L’ex sindaco di Crotone Pugliese e esponenti del clan Pullano di Isola a capo di un’organizzazione dedita a frodi assicurative, 24 indagati

CROTONE – C’è anche l’ex sindaco di Crotone Ugo Pugliese fra i 24 indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Crotone su una presunta associazione a delinquere dedita a frodi assicurative ruotanti intorno a falsi incidenti stradali. Il pm Umberto Iurlaro ha fatto notificare un avviso di conclusione delle indagini per fatti compresi tra il 2021 e il 2022. Gli indagati sono quasi tutti di Isola Capo Rizzuto e alcuni di loro sono ritenuti esponenti di ‘ndrangheta. Al vertice del presunto sodalizio criminoso vi sarebbero, quali capi e promotori, Pietro Fiore Pullano, Maurizio Pullano e Francesco Pullano, già condannati nel processo Garbino, condotto dalla Dda di Catanzaro contro contro l’omonimo clan isolitano, e il loro concittadino Francesco Bianchi.

I RUOLI

Quali partecipi, invece, sono indagati Ugo Pugliese e il socio Gianluca Puccio. I due, crotonesi, avvalendosi dell’agenzia assicurativa PGL di Ugo Pugliese, avrebbero pianificato sinistri stradali da simulare fornendo ausilio ai coindagati nella documentazione per le pratiche relative a falsi incidenti. I tre presunti esponenti della cosca Pullano, invece, avrebbero reclutato diverse persone disponibili a inscenare falsi incidenti. Avrebbero, inoltre, progettato data, luogo e dinamica dei sinistri da denunciare in modo da farli risultare compatibili con i danni provocati ai mezzi e documentati con foto.

LE ALTRE ACCUSE

Di concorso in danneggiamento fraudolento di beni sono accusati Antonio Amato, Randolfo Astorino, Rita Bevilacqua, Concetta Brescia, Francesco De Gennaro, Christian Gerace, Andrea Girasole, Ullah Hafeez, Antonio Mancuso, Leonardo Rocco Mazza, Tommaso Mercurio, Stefano Merante, Domenico Passalacqua, Andrea Pittella, Antonio Pugliese, Giuseppe Pugliese, Antonia Riillo, Antonio Riillo, Santina Giuseppina Riillo, Dario Scerbo, Antonio Tipaldi. Sono tutti di Isola fuorché Mercurio e Merante, catanzaresi. In tutto undici gli episodi contestati, in relazione ai quali gli indagati avrebbero conseguito risarcimenti non dovuti per diverse migliaia di euro.

LA VICENDA PISCINA

L’ex sindaco di Crotone Ugo Pugliese fu coinvolto nell’inchiesta sulla piscina comunale. È l’inchiesta che portò al commissariamento del Comune, nel 2019. Pugliese, infatti, si dimise per evitare una misura cautelare. Ma fu assolto dal Tribunale penale di Crotone. E fu scagionato anche dalla Corte dei Conti che escluse responsabilità della parte politica nel danno erariale.