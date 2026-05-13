Cirò Marina, avvocato condannato per usura

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Avvocato di Cirò Marina condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per usura, assolta invece un’altra professionista

CIRÒ MARINA – La gup del Tribunale di Crotone Assunta Palumbo ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione l’avvocato Vincenzo Tridico, coinvolto in un presunto giro di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Assolta, invece, l’avvocata Giulia Basile. Rinviato a giudizio, all’udienza del 26 ottobre prossimo, Salvatore Basile. Ormai uscito di scena con un patteggiamento Cataldo Basile, imprenditore, figura al centro dell’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza. Accolte le richieste della Procura crotonese.

BANCA ABUSIVA

Secondo l’accusa, erano una quindicina le vittime, per lo più professionisti, piccoli e medi imprenditori edili e titolari di aziende vitivinicole del Cirotano. Uno di loro ha collaborato con gli inquirenti. L’indagine avrebbe fatto luce su una diffusa pratica di concessione “abusiva” di prestiti di denaro, che andava avanti dal 2008 affiancandosi e sostituendosi ai canali legali. Una vera e propria banca abusiva che sarebbe riuscita ad affermarsi nel territorio grazie alle difficoltà economiche delle vittime mutandosi ben presto in pratica usuraria.

IL RUOLO DELL’AVVOCATO

Le vittime oramai associavano l’attività illecita svolta dagli imputati a quella di un ulteriore banca presente sul territorio, come emerge da alcune affermazioni. Secondo la ricostruzione dei finanzieri, furono concesso prestiti per quasi un milione di euro alle vittime, in molti casi con tassi d’interesse usurari (fino al 187%) e il ricorso a pratiche estorsive.

Centrale anche la figura dell’avvocato, ritenuto “strumento” del giro di usura orchestrato dall’imprenditore Basile. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Mario Nigro, Gianni Russano, Graziella Maietta, Francesco Marino.