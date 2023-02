Crotone, hashish “griffata”: arrestato 50enne

1 minuto per la lettura

L’uomo, trovato in possesso di 600 grammi di hashish griffata “Emporio Armani”, è stato tratto in arresto dalla Squadra mobile di Crotone. In suo possesso anche sei ordigni e sei divise dei vigili urbani

CROTONE – A Crotone circolerebbe hashish di ottima qualità. Almeno questo sembra essere il messaggio che intendono inviare al loro particolare “mercato” i trafficanti che imprimono sui panetti di “fumo” una scritta che richiama il marchio di un noto marchio di moda.

Un fenomeno dilagante che gli investigatori della Squadra Mobile della Questura sono intenzionati a contrastare, come dimostra l’arresto di Adolfo Proietto, il 50enne già noto alle forze dell’ordine sorpreso, lungo la strada consortile, a bordo di un’autovettura mentre trasportava 600 grammi di hashish, suddiviso in sei panetti.

Il giudice Elvezia Cordasco ha già convalidato l’arresto e, su istanza dell’avvocato Fabrizio Salviati, ha concesso i domiciliari all’indagato. L’uomo si è beccato anche una denuncia per detenzione illecita di sei manufatti esplodenti rinvenuti durante la sua abitazione nel centro storico.

Ma a casa sua gli agenti hanno rinvenuto anche sei divise dei vigili urbani. Gli interrogativi sono tutti in piedi su che uso ne avrebbe fatto.