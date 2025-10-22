Cirò Marina, maltrattamenti alla compagna durante i servizi sociali: torna in carcere 47enne

1 minuto per la lettura

Revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali a un 47enne di Cirò marina per maltrattamenti alla compagna: torna in carcere. Era accusato di reati contro il patrimonio

CIRÒ MARINA – Dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone a carico di un 47enne. L’ordine, per il quale il 47enne si trova ora in carcere tradotto dai carabinieri di Cirò, arriva dopo la revoca, disposta per l’uomo, dell’affidamento in prova ai servizi sociali. A questi vi era sottoposto in relazione ad una condanna per reati contro il patrimonio.

Il provvedimento restrittivo avviene dopo che da un’indagine condotta dai militari é emerso che l’uomo, durante il periodo della messa alla prova, si é reso responsabile di un serie di maltrattanti ai danni della compagna. La donna si trova vittima, in più occasioni, riferiscono i carabinieri, di violenze fisiche e verbali, con schiaffi, insulti e minacce. Per questi motivi, dall’Ufficio di sorveglianza di Catanzaro, revocato il beneficio concesso al 47enne precedentemente, disponendone la traduzione in carcere.