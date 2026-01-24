San Mauro Marchesato, sequestrata discarica abusiva vicino al cimitero crollato

1 minuto per la lettura

I carabinieri sequestrano una discarica abusiva accanto al cimitero crollato a San Mauro Marchesato, altri rifiuti a valle vicino alle bare

SAN MAURO MARCHESATO – I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti adiacente al cimitero crollato in seguito alle precipitazioni intense dei giorni scorsi. Si tratta di una piccola discarica in cui erano abbandonati scarti di lavorazioni svolte all’interno del cimitero. Là erano depositati, in maniera incontrollata, detriti, mattoni, materiali provenienti da frantumazioni e altro. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità.

ALTRI RIFIUTI A VALLE

L’intervento dei carabinieri non ostacola le operazioni di recupero delle bare crollate avviate dal Comune, che ha contattato una ditta di rocciatori esperti di Cotronei. Altri rifiuti abbandonati si trovano in un’area più a valle, dove sono sprofondate alcune bare che si sono anche aperte. In quella zona impervia i carabinieri non possono accedere. Intanto, si pone un problema di tipo igienico-sanitario perché dalle bare rotte sono fuoriusciti resti umani.

LE SALME NON IDENTIFICATE NELL’OSSARIO

Ciò complica peraltro l’identificazione delle salme. Le bare recuperate sono state collocate nella chiesetta del cimitero. Ma forse non sarà possibile ridare dignità a tutte le sepolture. Non tutte le salme sono state identificate. Secondo quanto riferito dal sindaco, Levino Rajani, quelle che non saranno identificate saranno collocate in un ossario.